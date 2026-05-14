Haberler

Samsung Electronics, sendikalara grev kararı için müzakere çağrısı yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Koreli elektronik devi Samsung ve hükümet, işçilerin grev kararı öncesi sendikalarla müzakere yapma kararı aldı. Sendikalar, ikramiye artışı talep ediyor ve grev sürecinin başlaması bekleniyor.

Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung Electronics ve hükümet, sendikaların işçilere ikramiye artışı talebiyle aldığı grev kararı için müzakere çağrısında bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore hükümeti ve Samsung, çalışanların grev kararına karşı adım attı.

Bu kapsamda Samsung, gelecek hafta başlaması beklenen grev öncesinde, iki büyük işçi sendikasına müzakere çağrısında bulundu.

Öte yandan sendikalar, taleplerin karşılanmaması halinde diyaloğun sürdürülmesinden yana olmadıklarını belirtti.

Söz konusu gelişme, hükümet arabuluculuğunda 2 gün sürdürülen müzakerelerde anlaşmaya varılamamasının ardından geldi.

Sendikalı çalışanlardan grev kararı

Sendikalı çalışanlar, 21 Mayıs'tan 7 Haziran'a kadar sürecek 18 günlük bir grev düzenlemeyi planladıklarını açıklamış ve performansa dayalı ikramiyelerin artırılmasını talep etmişti.

40 binden fazla çalışanın katılması beklenen grevin, şirkete yaklaşık 20,3 milyar dolara mal olabileceğinin yanı sıra yarı iletken tedarik zincirine ve genel olarak ekonomiye zarar verebileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin

Servis edilen yazışmalar sonrası Özgür Özel'den karşı hamle

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi

Özkan Yalım için kritik adım! İtiraflar gelince hemen değiştirildi
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı

Arda'nın fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı

Oda başkanının ölümüne neden olan operasyonla ilgili yeni gelişme
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi

Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim

YRP'li vekilden çok konuşulacak çıkış: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı