Samsung'un 2025 OLED TV Serisi 'Gerçek Siyah' Sertifikası Aldı

Samsung Electronics'in 2025 OLED TV serisi Almanya merkezli elektrik mühendisliği sertifikasyon kurumu Verband der Elektrotechnik (VDE) tarafından "Gerçek Siyah" ekran sertifikasıyla tescillendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2025 OLED TV S95F modeline verilen sertifika, ekranın farklı aydınlatma koşullarında siyah seviyelerini derinliği ve ayrıntılarıyla koruduğunu onaylıyor.

Sertifika kapsamında yapılan testlerde, OLED ekranın karanlık ortamlarda 0,005 nitin altında siyah seviyeleri sunduğu, doğrudan güneş ışığında dahi doğru siyahları muhafaza ettiği belirlendi.

Gerçek Siyah sertifikası için yüksek standartlar karşılandı

Samsung'un Glare-Free 2.0 teknolojisiyle donatılan OLED TV serisi, yansımaları azaltarak siyah detayların kaybolmasını önlemeyi amaçlıyor. VDE'nin üç aşamalı değerlendirmesinde, aydınlık ortamlardaki yansıma etkisi, karanlık ortamlardaki siyah seviyesi ve yüzey parlaklık ölçümleri dikkate alındı.

"Gerçek Siyah" sertifikası verilen S95F serisi, oyun ve sinema içeriklerinde net renk ve yüksek kontrast sunarken, izleme deneyimini üst seviyeye taşıyan Gelişmiş OLED Glare-Free teknolojisiyle dikkati çekiyor.

Samsung, televizyon pazarındaki 19 yıllık liderliğini, premium ekran teknolojileri ve izleme deneyimini geliştirmeye yönelik çözümleriyle sürdürüyor.

Ayrıca seri, sektörde AMD FreeSync Premium Pro sertifikasını alan ilk Samsung ürün grubu olma özelliğini taşıyor. NVIDIA G-SYNC uyumluluğu da onaylanan model, oyun performansı ve akıcılığıyla öne çıkıyor.

"Görüntü kalitesini deneyimleme fırsatını daha fazla müşteriye sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Almanya Başkan Yardımcısı ve CE İş Birim Başkanı Hoon Seol, VDE'den alınan "Gerçek Siyah" sertifikasının OLED teknolojilerinde mükemmeliyete ulaşma kararlılıklarının göstergesi olduğunu belirtti.

Seol, "Derin siyahlarla ve renk netliğiyle geliştirilmiş dünya standartlarında görüntü kalitesini deneyimleme fırsatını daha fazla müşteriye sunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

VDE Başkanı ve CEO'su Ansgar Hinz de VDE'nin "Gerçek Siyah" sertifikasının, en zorlu değerlendirmelerde yalnızca üstün başarı gösteren ekranlara verildiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Samsung'un OLED teknolojisi, ev sinema sistemlerinden aydınlık oturma odalarına kadar çok çeşitli aydınlatma ortamlarında zengin ve doğru siyahları koruyarak öne çıktı. Bu başarı hem teknolojik başarıyı hem de şirketin gerçek dünya koşullarında tutarlı görüntü kalitesi sunma isteğini yansıtıyor."