Samsung, Türkiye'nin OLED TV Pazarında Liderliğini Sürdürdü

Samsung Electronics, pazar araştırma şirketi GfK'nın Mayıs 2025 verilerinde Türkiye'nin OLED televizyon kategorisinde pazar payı açısından ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, GfK'nın raporunda, Samsung, 2016'dan bu yana sürdürdüğü Türkiye televizyon pazar liderliğini OLED TV kategorisine taşıdı.

GfK Mayıs 2025 verilerine göre, Samsung, yüzde 46,78 ciro payı olmak üzere yüzde 48,7 adet payıyla Türkiye OLED TV pazarında lider konumda yer aldı. Bu veriyle birlikte şirket, yılın ilk beş ayındaki toplam performansıyla da pazar payını yükseltti. Şirketin başarısı, yapay zeka destekli 2025 model yeni televizyonların piyasaya sürülmesiyle de desteklendi.

Şirket, 2025 itibarıyla yalnızca Türkiye'de değil, Kuzey Amerika pazarında da OLED kategorisinde liderliği üstlendi. Bu başarı, şirketin dünyada premium televizyon segmentindeki liderlik vizyonunun bir parçası olarak görülüyor.

Küresel araştırmalar, kullanıcıların televizyon tercihlerini etkileyen önceliklerin yüzde 70'le daha iyi görüntü kalitesi, yüzde 58'le daha büyük ekran ve yüzde 43'le daha üst bir model olduğunu ortaya koyuyor.

NVIDIA G-SYNC uyumluluğu sayesinde Samsung'un S95F modeli, ekran yenileme hızını GPU'nun kare hızıyla senkronize ediyor, ekran yırtılmasını ve takılmaları azaltıp oyun deneyimi yaşatıyor. Özelliğin 165 Hz'ye kadar yenileme hızlarını destekleyen Samsung'un Motion Xcelerator teknolojisiyle birlikte kullanılmasıyla, oyuncular etkileyici şekilde akıcı görüntülerle ve keskin netlikle hızlı aksiyon sahnelerinin keyfini çıkarabiliyor.

2025 OLED TV'lerdeki AI Auto Game Mode oyun deneyimini üst düzeye çıkarıyor. Bu özellik, oyun türlerini ve sahne içeriğini gerçek zamanlı olarak akıllı bir şekilde analiz ediyor. Görüntü ve ses ayarlarını otomatik olarak optimize eden özellik sayesinde manuel ayar yapmaya gerek kalmıyor.

Oyuncular, açılır arayüz Game Bar sayesinde oyundan çıkmadan önemli ayarlara hızlı erişim imkanından faydalanabiliyor. Oyun deneyimleri için geliştirilen Samsung OLED TV'ler, aynı zamanda üstün sinema ve bağlantılı ev deneyimleri de sunuyor.

Samsung'un Glare Free teknolojisi ise aydınlık odalarda bile derin siyahları ve keskin görüntüleri korurken yansımaları azaltıyor. Glare Free teknolojisi, bu yıl belirli Neo QLED ve OLED modellerine genişletildi.

"Bu liderlik, küresel başarımızın yerel yansıması"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Jo, Türkiye'de televizyon pazarında sürdürdükleri liderliği, OLED kategorisine de taşıdıklarını belirterek, "Bu, sadece bir pazar başarısı değil, aynı zamanda tüketicinin yeni nesil görüntüleme teknolojilerine olan güveninin ve ilgisinin bir yansımasıdır. Türkiye'deki bu liderlik, küresel başarımızın yerel yansıması. Samsung olarak OLED TV teknolojisinde uzun vadeli liderliği hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni OLED TV'lerde bu beklentileri karşılayacak son teknolojileri kullandıklarını aktaran Jo, yeni "Vision AI" vizyonlarıyla, televizyonu ekran olmaktan çıkarıp farklı ihtiyaçlara en iyi şekilde yanıt verecek diğer cihazlarla bağlantılı bir merkez olarak konumlandırdıklarını kaydetti.

Jo, yapay zeka özellikleriyle donattıkları yeni OLED TV'lerin dünya çapında kullanıcıların beğenisini kazanmasının mutluluk verdiğini vurgulayarak, "Türkiye'de 9 yıldır sürdürdüğümüz televizyon sektörü liderliğini bu sene OLED kategorisine de taşımaktan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.