Üye Girişi
Haberler
Emeklinin gözü bu haberde! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam

Emeklinin Beklediği haber! İşte bayram ikramiyesi için konuşulan rakam
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu, 13 yıl sonra hizmete açıldı

Suriye'de tarihi görüntü
Ünal Karaman İYİ Parti'den istifa etti

Ünal Karaman da gemiyi terk etti
Serbest bırakılan 3 İsrailli rehineye verilen çantada bakın neler varmış

Hamas'ın rehinelere verdiği çanta dikkat çekti! Bakın içinde ne varmış

Samsung, Londra'da Hologram Gösterisiyle Yeni Mobil Deneyimleri Tanıttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsung Electronics, Londra'da düzenlediği hologram gösterisiyle mobil cihazlar ve yapay zeka etkileşiminde yeni bir dönemin sinyallerini verdi. 22 Ocak'taki Galaxy Unpacked etkinliğine davet eden şirket, holografik projeksiyonlarla Galaxy AI mobil deneyimlerinin gelecek özelliklerini tanıttı.

Samsung Electronics, Londra'da gerçekleştirdiği hologram gösterisiyle mobil cihazlar ve yapay zeka etkileşiminde yeni bir dönemin sinyallerini verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, canlı bir hologram gösterisiyle Londra semalarını aydınlatan Samsung Electronics, herkesi 22 Ocak'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğini izlemeye davet etti.

Samsung, Londra'da gerçekleştirdiği etkinlikte, holografik projeksiyon görüntüleri ve ses öğeleriyle, Galaxy AI mobil deneyimlerinin bir sonraki seviyesiyle ilgili ipuçları verdi. Hareketli holografik görüntüler ve sesler kullanan Samsung, Londra semalarına yansıtılan 20x15 metre boyutundaki holografik projeksiyonlarla, deniz yaşamı, spor sahneleri ve egzotik doğa gibi kullanıcıların mobil cihazları aracılığıyla yakalayıp paylaşabileceği temalar sundu.

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların Galaxy AI'dan bekleyebileceği daha sezgisel mobil deneyimlere işaret eden bu görüntüler, Galaxy S Serisi'yle yakında sunulacak yeni özellikler hakkında fikir veriyor.

Yerden 30 metre yükseğe daha önce görülmemiş, geniş formatlı ve ölçeklenebilir 20x15 metre boyutunda holografik içeriklerin yansıtıldığı gerçekçi deneyim, Londra'daki enstalasyonun yanı sıra, tanıtımla ilgili yapılan sosyal paylaşımlar, dünya çapında etkinlikle ilgili beklentileri daha da artırdı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
img

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
img

Canlı yayında kalp krizi geçirdi
img

60 bin TL maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Menzil Cemaati'ndeki kavga büyüyor: Sokak itleriyle mücadele etmemiz lazım

Sokağa çıkanları tehdit ettiler: Kuduz olanları karantinaya alacağız
Otomobil sürücüsü kendisine saldıran kuryeyi copla darbetti

Görüntü İstanbul trafiğinde kaydedildi
Türkiye'ye karşı savaş gemileri için uzun menzilli füze satın aldılar

Türkiye'ye karşı uzun menzilli füze satın aldılar
471 gün sonra Refah'a dönen Gazzeli memleketinin toprağını yedi

471 gün sonra memleketine dönen adamdan olay hareket
Canlı yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay yarattı

Yayına damga vuran Kılıçdaroğlu sorusu! Ünlü oyuncunun tepkisi olay
Kahramanmaraş'ta yolda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Şehir magandasından kaldırımda yürüyen genç kıza yumruklu saldırı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.