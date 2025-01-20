Samsung, Londra'da Hologram Gösterisiyle Yeni Mobil Deneyimleri Tanıttı

Samsung Electronics, Londra'da gerçekleştirdiği hologram gösterisiyle mobil cihazlar ve yapay zeka etkileşiminde yeni bir dönemin sinyallerini verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, canlı bir hologram gösterisiyle Londra semalarını aydınlatan Samsung Electronics, herkesi 22 Ocak'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked etkinliğini izlemeye davet etti.

Samsung, Londra'da gerçekleştirdiği etkinlikte, holografik projeksiyon görüntüleri ve ses öğeleriyle, Galaxy AI mobil deneyimlerinin bir sonraki seviyesiyle ilgili ipuçları verdi. Hareketli holografik görüntüler ve sesler kullanan Samsung, Londra semalarına yansıtılan 20x15 metre boyutundaki holografik projeksiyonlarla, deniz yaşamı, spor sahneleri ve egzotik doğa gibi kullanıcıların mobil cihazları aracılığıyla yakalayıp paylaşabileceği temalar sundu.

Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcıların Galaxy AI'dan bekleyebileceği daha sezgisel mobil deneyimlere işaret eden bu görüntüler, Galaxy S Serisi'yle yakında sunulacak yeni özellikler hakkında fikir veriyor.

Yerden 30 metre yükseğe daha önce görülmemiş, geniş formatlı ve ölçeklenebilir 20x15 metre boyutunda holografik içeriklerin yansıtıldığı gerçekçi deneyim, Londra'daki enstalasyonun yanı sıra, tanıtımla ilgili yapılan sosyal paylaşımlar, dünya çapında etkinlikle ilgili beklentileri daha da artırdı.