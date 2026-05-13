Samsung Electronics'te üst düzey atama

Samsung Electronics, Global Görsel Ekran İş Birimi'nin yeni Başkanı olarak Won-Jin Lee'yi atadı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung Electronics, yönetimsel değişiklik gerçekleştirdi.

Söz konusu atama kapsamında, Won-Jin Lee, şirketin Global Görsel Ekran İş Birimi Başkanı olarak atandı. Mevcut iş birimi lideri Başkan Seok Woo Yong, Cihaz Deneyimi (DX) Bölümü Başkanı'na danışman olarak hizmet verecek.

Daha önce Küresel Pazarlama Ofisi Başkanı olarak görev yapan Lee, Samsung Electronics'in televizyon ve mobil servis iş kollarının temellerinin atılmasında kilit rol oynayan, içerik, servis ve pazarlama alanlarında uzman isim olarak öne çıkıyor.

İş dünyasındaki başarı dolu geçmişi ve pazar öngörüsü sayesinde Lee'nin, iş dönüşümlerine öncülük etmesi, yeni büyüme alanlarını belirlemesi ve böylece Samsung Electronics Global Görsel Ekran İş Birimi'nin rekabet gücünü daha da pekiştirmesi bekleniyor.

Başkan Seok Woo Yong ise AR-GE alanındaki uzmanlığını ve kapsamlı iş deneyimini kullanarak, DX Bölümü genelinde yapay zeka (AI) ve robotik dahil olmak üzere geleceğin temel teknolojileri konusunda stratejik danışmanlık sağlayacak.