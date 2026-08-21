Samsung tarihi kar payı dağıtacak

Güney Kore merkezli elektronik şirketi Samsung Electronics bu yıl hissedarlarına şirket tarihinde görülmemiş büyüklükte bir kar payı dağıtımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, iş performansına, yatırım ihtiyaçlarına ve nakit akışına bağlı olarak bu yıl hissedarlara 90 ila 110 trilyon vonluk (yaklaşık 65 ila 80 milyar dolar) kaynak aktarılacağı belirtildi.

Üçüncü çeyrekte ödenecek 30 trilyon vonluk kısmı da kapsayan bu tarihi ödeme planı, Samsung'un 2020 yılındaki 20,3 trilyon vonluk bir önceki rekor kar payı dağıtımını yaklaşık 5 kat geride bıraktı.

Açıklamanın ardından cuma günü Samsung hisseleri yüzde 3,5 değer kazandı.

Yapay zeka çılgınlığı çip bölümünü uçurdu

Tarihi nakit dağıtım kararının arkasında, yapay zeka altyapılarına yönelik dünya genelinde devam eden "doyumsuz" yüksek performanslı bellek çipi talebi yer alıyor.

Yapay zeka ivmesi sayesinde son üç mali çeyrekte şirket tarihinin en yüksek operasyonel kar rakamlarına ulaşan Samsung'un sadece yarı iletken departmanı, ikinci çeyrekte karını 250 kat artırarak 89 trilyon vona yükseltti.

Şirket hisseleri son 12 ayda üç katına çıkmış olsa da haziran ayındaki tarihi zirvesinden sonra yapay zeka harcamalarında olası bir yavaşlama ve sektörde balon oluşması endişeleriyle bir miktar gerilemişti.

Öte yandan, Samsung Electronics'in yurt içindeki en büyük rakibi SK Hynix bu hafta benzer bir adım atarak hissedarlarıyla kar paylaşımını artıracağını duyurdu.

SK Hynix, 2025-2027 döneminde serbest nakit akışının yüzde 50'sinden fazlasını dağıtmayı ve 40 trilyon von değerinde kendi hissesini geri alarak piyasadan çekmeyi planladığını açıkladı.

Kaynak: AA