Samsung CES 2026 öncesi First Look etkinliği düzenleyecek

Samsung Electronics, CES 2026 öncesinde 'Hayatınıza Eşlik Eden Yapay Zeka Dostunuz' temasıyla gerçekleştirilecek First Look etkinliğini 4 Ocak'ta Las Vegas'ta gerçekleştirecek. Etkinlikte şirketin inovasyon stratejileri paylaşılacak ve yapay zeka, ev cihazları ile tasarım konularında oturumlar düzenlenecek.

Samsung Electronics, Las Vegas'ta düzenlenecek Tüketici Elektroniği Fuarı (CES 2026) öncesinde First Look etkinliği gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Hayatınıza Eşlik Eden Yapay Zeka Dostunuz" temasıyla düzenlenecek etkinlik, CES 2026'nın açılışından iki gün önce, 4 Ocak'ta Las Vegas'ta yapılacak basın toplantısıyla başlayacak.

Toplantıda, Samsung Electronics Üst Yöneticisi (CEO) ve Cihaz Deneyimi İş Birimi Başkanı TM Roh, Görsel Ekran İş Birimi Başkanı SW Yong ve Samsung Başkan Yardımcısı ve Dijital Ev Aletleri İş Birimi Başkanı Cheolgi Kim, şirketin müşteri deneyimine yönelik inovasyon stratejilerini paylaşacak.

Sergiler ve teknoloji forumlarıyla 7 Ocak'a kadar sürecek organizasyon kapsamında, 5-6 Ocak tarihlerinde yapay zeka, ev cihazları ve tasarım konularının ele alınacağı dört oturum düzenlenecek. Şirket, etkinlik öncesinde yapay zeka vizyonuna ve yeni teknolojilere dair ipuçları içeren bir tanıtım filmi de yayınladı.

