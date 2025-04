Samsung, Art Basel Hong Kong 2025'te Dijital Sanat Platformunu Genişletti

Samsung, Art Basel Hong Kong 2025 galerilerinde sergilenen 23 başyapıtla dijital sanat platformunu genişletti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uluslararası sanat fuarı Art Basel'in resmi televizyon markası Samsung, organizasyonun Hong Kong 2025'teki galerilerde sergilenen çağdaş başyapıtlarını sanatseverlerle buluşturdu.

Bazıları Hong Kong Kongre ve Sergi Merkezinde de sergilenen Art Basel galerilerindeki 23 seçkin eserden oluşan koleksiyon, yalnızca Samsung televizyonlarda bulunan dijital sanat platformu "Samsung Sanat Mağazası" abonelerine 4K kalitesinde sunuldu. Mağaza, dünyaca ünlü müzelerden, galerilerden ve sanatçılardan oluşan 3 binden fazla esere ev sahipliği yapıyor.

Art Basel'in bu yılki Hong Kong koleksiyonunda, Zhu Jinshi'nin "This Triptych is as Gorgeous as the Autumn in a Scented Room", Ticko Liu'nun "Enduring as the Universe", Jimok Choi'nin "Shadow of the Sun" ve Bae Yoon Hwan'ın "Green Bear" çalışması gibi ünlü birçok sanat eseri yer alıyor.

Basel ve Paris koleksiyonları da sergilenecek

Art Basel, her yıl Hong Kong, Basel, Paris ve Miami Beach'te dünyanın önde gelen çağdaş sanat eserlerini sergiliyor. Bu başyapıtlardan bir seçki, Samsung Sanat Mağazası aracılığıyla sergi salonlarının ötesine taşınıyor. Böylece dünya genelindeki sanatseverler, Art Basel'de yer verilen uluslararası galerilerin seçkin sanat eserlerini evlerinin konforunda deneyimleme imkanına kavuşuyor. Samsung Sanat Mağazası, bu yıl Art Basel Hong Kong'un ardından Basel ve Paris'te sergilenecek koleksiyonları da bünyesine katacak.

Sanat ve teknolojinin birlikteliğini vurgulamak hedefiyle Samsung, Art Basel Hong Kong'da ""ArtCube" adlı interaktif bir salonda yer aldı. Salonda, Art Basel koleksiyonundakiler dahil birçok sanat eseri "The Frame", "MICRO LED" ve "Neo QLED 8K" ekranlarda tüm ayrıntılarıyla sergilendi. ArtCube ziyaretçileri, "Sınırsızca, Sanata Dalın" (Borderless, Dive into the Art) teması altında Samsung Sanat Mağazası'nın özel koleksiyonlarıyla etkileşimde bulunarak fiziksel ve dijital sanat arasında bağlar kurdu.

ArtCube deneyiminin yanı sıra Samsung, çağdaş sanatın etkili isimleriyle bir dizi panel düzenledi. Moderatörlüğünü Samsung İçerik ve Yaratım Başkanı Daria Greene'in üstlendiği panellerde, Art Basel'in Büyümeden Sorumlu Direktörü Hayley Romer ve hiper-gerçekçi resimleriyle tanınan Amerikalı sanatçı Marc Dennis konuşmacı olarak yer aldı.

Samsung Sanat Mağazası, eserleri daha geniş kitlelere ulaştırma misyonunun bir parçası olarak, Samsung'un 2025 model yapay zeka özellikli "Neo QLED" ve "QLED" televizyonlarına haziranda katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Samsung Electronics Görsel Ekran İş Bölümünden Sorumlu Başkan Yardımcısı Bongjun Ko, Samsung Sanat Mağazası'nın, Art Basel Hong Kong'da sunulan eserleri doğrudan insanların evlerine getirerek sanatı her zamankinden daha erişilebilir kıldığını belirtti.

Ko, "Bu deneyimi dünya genelinde daha fazla Samsung televizyon kullanıcısına ulaştırmanın ve kullanıcıların sadece birkaç dokunuşla birinci sınıf sanat eserlerini çarpıcı 4K kalitesinde izlemesini sağlamanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Art Basel Üst Yöneticisi (CEO) Noah Horowitz ise Samsung ile ortaklık yapmaktan gurur duyduklarını belirterek, "Bu gelişme, Art Basel Hong Kong'un kültürel deneyimini sergi salonlarının ötesine taşıyor ve daha geniş kitlelerin, Art Basel'in seçkin uluslararası galeri ve sanatçı programıyla etkileşime geçmesi için yıl boyunca yeni fırsatlar yaratıyor." değerlendirmesinde bulundu.