Samsung 2025 Art Basel Miami Beach Koleksiyonu'nu tanıttı

Güncelleme:
Samsung Electronics, 2025 Art Basel Miami Beach Koleksiyonu'nu tanıtarak 24 çağdaş sanatçının eserlerini dijital ortamda sergileyecek. Koleksiyon, Samsung Art Store'da mevcut olacak ve dünyaca ünlü galerilerin eserlerini içerecek.

Samsung Electronics, 2025 Art Basel Miami Beach Koleksiyonu'nu tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, aralıkta Art Basel Miami Beach'te sergilenecek 24 çağdaş sanatçıyı öne çıkaran koleksiyon, Samsung Art Store'da dijital sergi olarak kullanıcılarla buluşacak.

Koleksiyon, dünyanın iyi 7 galerisinin sunduğu, yeni ve tanınmış sanatçıların eserlerini içeriyor.

Instituto de Vision, Kurimanzutto, Meredith Rosen Gallery, Nina Johnson, Vermelho, Sean Kelly ve Charlie James Gallery'den seçilen eserlerden oluşan dijital koleksiyon, bugünün çağdaş sanatını tanımlayan kültürel zenginliği ve farklı sesleri yansıtıyor.

Öne çıkan eserler arasında Olinda Silvano-Energia de la vision de Ayahuasca (2022), The Perez Bros.-Victoria Park (2025), George Nelson Preston-Apenas Cinco Semanas da Kissama e as Colinas Do Brasil Nos Surpreenderam (2019), Jennifer Rubell-40 Hearts (2018) ve Aycoobo-Luna Ilena (2024) yer alıyor.

Şirketin sanat fuarlarıyla uzun süredir devam eden işbirliğinin parçası olan koleksiyon, Samsung Art Store'da yer alan beşinci Art Basel dijital sanat koleksiyonu olma özelliği taşıyor.

Her koleksiyon, Art Basel'de sergilenen sanatçı ve yer alan galerilere küresel erişim sağlamayı ve Samsung 2025 TV serisi aracılığıyla bu keşfi dünyanın dört bir yanındaki evlere doğrudan ulaştırmayı amaçlıyor.

"Serginin kendine özgü enerjisini insanların evlerine taşımak istiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Art Store İçerik ve Küratörlük Başkanı Daria Greene, koleksiyonla serginin kendine özgü enerjisini doğrudan insanların evlerine taşımak istediklerini belirterek, "İçerdiği her sanat eserinin kendi kültürel bakış açısını taşıdığı sergi, Samsung Art Store'da sunduğumuz, sürekli büyüyen koleksiyonu genişletiyor." ifadelerini kullandı.

Art Basel Fuarı Sanat Yöneticisi ve Küresel Direktörü Vincenzo de Bellis de Art Basel'in Samsung ile sürdürdüğü işbirliğinin, galeri ve sanatçıların yeni izleyicilere ulaşma yollarını artırmaya devam ettiğini aktardı.

Girişimin, Art Basel Miami Beach'ten seçilmiş eserleri dünyanın dört bir yanındaki evlere taşıdığını vurgulayan Bellis, şunları kaydetti:

"Girişim, fuarın sanatsal vizyonunu sergi salonlarının ötesine taşıyor ve keşfetme, parçası olma ve görünürlük imkanlarını genişletiyor. Sergilediğimiz bu eserleri Samsung Art Store'da görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu eserler, galerilerin derinliğini, sanatçılarının küresel etkisini ve günümüzde çağdaş sanatın deneyimlendiği gelişen formatları yansıtıyor."

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
