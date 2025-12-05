Haberler

Samsun Yurt Savunma'nın CANiK USA yatırımı "I AmChamPion"da ödül aldı

Güncelleme:
Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), ABD'deki CANiK USA yatırımıyla AmCham Türkiye tarafından 'Yılın Türk Şirketi' ödülüne layık görüldü. Şirket, gelecekte 100 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedefliyor ve mevcut kadrosunu artırmayı planlıyor.

Samsun Yurt Savunma (SYS Grup), ABD'deki CANiK USA yatırımıyla AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği) tarafından verilen "I AmChamPion Ödülleri"nde "Yılın Türk Şirketi" seçildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisine 60 milyar doları aşkın yatırımı bulunan ve yaklaşık 150 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye, Türkiye-ABD ticaret ve yatırım ilişkilerine katkı sunan kuruluşları bu yıl 7'nci kez ödüllendirdi.

Ekonomik işbirliğine katkı sağlayan şirketleri bir araya getiren törende Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ve ABD İstanbul Başkonsolosu Michael Lally'nin yanı sıra kamu, diplomasi ve iş dünyasından temsilciler yer aldı.

I AmChamPion Ödülleri, jüri tarafından "ABD'ye Türk yatırımı", "bölgesel merkez", "sürdürülebilir inovasyon", "yetenek gelişimine katkı" ve "Yılın Türk Şirketi" olmak üzere 5 kategoride sahiplerini buldu.

Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerine katkı sağlayan iş insanına verilen Onur Ödülü de ayrı bir kategoride takdim edildi.

Samsun Yurt Savunma, CANiK USA yatırımıyla "Yılın Türk Şirketi" kategorisinde ödüle layık görüldü. CANiK USA'in ödülünü Samsun Yurt Savunma Yönetim Kurulu Üyesi Nafia Didem Aral teslim aldı.

ABD'ye yapılacak yatırım yüz milyon doları açacak

Açıklamada ödül törenindeki konuşmasına yer verilen Aral, jüri üyelerine ve AmCham Türkiye'ye teşekkür etti.

Gelecek 2 yıl içinde CANiK USA'ye yapılacak toplam yatırımın 100 milyon doları aşacağını belirten Aral, 2026 başından itibaren fabrikanın üç vardiya üretim yapacak şekilde faaliyet göstereceğini ve mevcutta 100 kişi olan kadronun 135 kişiye çıkarılacağını aktardı.

Güney Florida'daki tesislerinin sadece tabanca değil ağır makineli tüfek ve orta kalibre üretimine hazır olduğuna işaret eden Aral, "Teknolojik altyapıya sahip bir sanayi ve teknoloji üssü olarak üretime devam edecek. CANiK USA, Samsun Yurt Savunma ve Century Arms'ın eşit ortaklığıyla, 60 milyon dolarlık yatırımla tesis yapım aşaması 3 sene süren ve 2024 yılında tamamlanan, Güney Florida'da West Palm Beach'te tamamen yerel üretim yapan bir teknoloji üssü olarak kuruldu." ifadelerini kullandı.

Aralık 2024'te üretime başlayan tesisin, ilk olarak sadece ABD'de ürettikleri METE MC9 Prime modelinin tanıtımını ocak ayında gerçekleştirdiğini vurgulayan Aral, bunun kendileri için yalnızca bir üretim değil, aynı zamanda iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini destekleyen bir yatırım projesi olduğunu belirtti.

ABD'deki tesisin 2026'da 100 bin adetlik tabanca kapasitesiyle sınırlı olmayan, orta kalibre sistemlere yönelik ileri üretim alt yapısını da barındıran, güçlü bir teknoloji ve sanayi üssü konumunda olduğunu aktaran Aral, şunları kaydetti:

"CANiK USA olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığımız yatırımın, AmCham Türkiye ve değerli jüri üyeleri tarafından 'Yılın Türk Şirketi' ödülüne layık görülmesi, Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki gücünü ve kararlılığını bir kez daha tescillemiştir. Bu anlamlı ödül, sadece şirketimiz için değil, aynı zamanda yurt dışına açılarak küresel ekonomiye katkı sağlayan tüm Türk firmaları için büyük bir gurur kaynağıdır. Türkiye-ABD ikili ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirme vizyonumuzla çalışmaya devam edeceğiz. Ödülümüzü burada takdim eden sayın Fatih Durmaz ve Türk Hava Yolları başta olmak üzere, CANiK USA'yi bu ödüle layık gören çok değerli jüri üyelerine ve Türk savunma sanayisinin başarı hikayesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
