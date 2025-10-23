Samsun Yatırımları İçin Ankara'da Önemli Temaslar

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Samsun Yatırım Destek Ofisi (YDO) ile Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) iş birliğinde, Ankara'da kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılarla bir dizi verimli görüşme gerçekleştirildi.

Ziyaretlerin ilk durağı Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) oldu. Görüşmede, SAMSİAD ve KAİSDER arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar, kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik iş birliği fırsatları ve kalkınma ajanslarının bu süreçlerdeki destekleyici rolleri ele alındı.

Program kapsamında ayrıca, merkezi Ankara'da bulunan ve kökeni Samsun'a dayanan bir şirket de ziyaret edildi. Tarım, sanayi, turizm, inşaat ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmanın Samsun'daki yeni yatırım planları ve bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkılar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi ziyareti

Şirket temasının ardından heyet, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç'ı makamında ziyaret etti. Görüşmede Samsun'daki yabancı yatırım süreçleri, SAMSİAD'ın olası katkıları, Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı sonuçları ve Yatırım ve Finans Ofisi'nin Samsun'a yapacağı olası ziyaret gündeme geldi.

TBMM'de Samsun milletvekilleriyle buluşma

Programın son durağında heyet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Samsun milletvekillerini ziyaret etti. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Dr. Mehmet Muş başta olmak üzere milletvekilleriyle yapılan görüşmelerde; Samsun iş dünyasının beklentileri, kentin ekonomik gelişmeleri, yeni sanayi alanları ve ulaşım altyapı projeleri değerlendirildi.

Ankara'da gerçekleştirilen bu temasların, kamu-özel sektör iş birliğini güçlendirmeye ve Samsun'un yatırım potansiyelini artırmaya yönelik olarak önümüzdeki dönemde de sürdürülmesi planlanıyor.