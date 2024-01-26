Samsun Vezirköprü'de Galericiler Sitesi İnşaatı Tamamlanmak Üzere

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan galericiler sitesinde sona yaklaşıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Vezirköprü Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesi'nde asfalt çalışmalarına başlandı.

2019 yılında temeli atılan Vezirköprü Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesi 25 bin metrekarelik alan da 84 iş yeri, 1 mescit, 1 noter yeri, 1 kıraathane ve 1 toplantı salonundan oluşuyor. Asfalt çalışmalarını yapan Samsun Büyük Şehir Belediyesi'ne teşekkür eden Vezirköprü Otomobil ve Traktör Galericileri Sitesi Kooperatifi Başkanı Yılmaz Yiğit, "Asfalt çalışması tamamlanınca yapacağımız kaldırım ve peyzaj çalışmalarının ardından galericilerimiz buraya taşınmaya başlayacak. İlçemiz ülke genelinde traktör pazarında önemli bir yere sahip. Sitemiz faaliyete geçtiğinde gerek ilçemizden gerekse ilçe dışından otomobil veya traktör almaya gelen kişi tek bir noktada rahatlıkla aradığını bulabilir. Galericiler sitemiz, faaliyete geçmesiyle birlikte hem ilçemize hem de esnafımıza katkı sağlayacak. Şehir içerisindeki trafikte bir rahatlama yaşanacağına inanıyoruz" dedi. - SAMSUN