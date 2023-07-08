Samsun'un Vezirköprü ilçesinde buğday hasadı başladı

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, ilçede yapılan buğday ekimi hakkında bilgi verdi. Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle bazı bölgelerde ürünün selden zarar gördüğünü ancak çoğu bölgede verimli bir hasat dönemi geçirildiğini belirten Kaya, temmuz ayı boyunca buğday hasadının devam edeceğini söyledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde buğday hasadına başlandı.

Vezirköprü Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya, gazetecilere, ilçelerinde 130 bin dekar alanda buğday ekimi yapıldığını söyledi.

İlçe genelinde 60-65 bin ton buğday rekoltesi beklediklerini belirten Kaya, "2023 yılı biçerdöver ve balyalama fiyatları, Samsun Ziraat Odaları Birliği İl Koordinasyon Kurulu tarafından belirlendi. Buna göre Samsun genelinde buğday biçme fiyatı dönüm başına 160 lira, adeti 25 kilogramdan az olmamak şartıyla ince saman balyalama fiyatı 15 lira, ot balyası ise 10 lira olacak." dedi.

Bu yıl yağışların bol olması nedeniyle bazı bölgelerde ürünün selden zarar gördüğünü ancak çoğu bölgede verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini dile getiren Kaya, temmuz ayı boyunca buğday hasadının devam edeceğini kaydetti.

Kaya, çiftçilere kazasız ve bereketli bir sezon dileğinde bulundu.