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Samsun TSO'dan iş birliği protokolü

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Samsun TSO'dan iş birliği protokolü

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bir özel banka ile 'iş birliği protokolü' imzaladı.

SAMSUN (İHA) - Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) bir özel banka ile 'iş birliği protokolü' imzaladı.

Samsun TSO binasında düzenlenen törende protokole Samsun TSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve bankanın şube müdürü imza attı. Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır, Samsun TSO Genel Sekreteri Süleyman Karabük'ün hazır bulunduğu imza töreninde, Murzioğlu, protokolün iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokolün; 'yeni müşteriye yeni tarife paketi', 'avantajlı taksitli ticari kredi paketi', 'dört dörtlük işyeri sigortası', 'üye işyeri avantajları', 'maaş ödeme programları ve ticari kredi kartı' başlıklarında olduğu bildirildi. - SAMSUN

Samsun TSO'dan iş birliği protokolü

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Salih Zeki Murzioğlu, Ticaret, Samsun, Banka, Ekonomi, Haberler

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