Samsun'da gençler teknolojiyle iş hayatına hazırlanıyor

Samsun TEKNOPARK, stajdan işbaşı eğitimine, girişimcilikten uluslararası projelere uzanan çok yönlü programlarıyla bölgenin istihdamına yön verirken genç yetenekleri teknoloji ve inovasyon ekosistemiyle buluşturuyor.

Nitelikli insan kaynağını geliştirmeyi ve gençlerin üretken alanlarda yer almasını hedefleyen Samsun TEKNOPARK, yürüttüğü eğitim ve uygulama programlarıyla dikkat çekiyor. Staj ve işbaşı eğitimlerinin yanı sıra girişimcilik çalışmaları ve uluslararası gençlik projeleriyle kapsamlı bir yetenek gelişim modeli sunuluyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü doğrultusunda mesleki ve teknik liselerle ortak çalışmalar yürütülüyor. Yazılım, bilişim, sağlık teknolojileri, makine ve laboratuvar teknolojileri gibi alanlarda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler sayesinde öğrenciler, gerçek iş süreçlerini deneyimleyerek sektöre daha donanımlı şekilde hazırlanıyor.

Samsun TEKNOPARK, uluslararası alanda da gençlere kapı aralıyor. Avrupa Birliği destekli Erasmus+ "Gençlerin Dijital İnovasyon İçin Güçlendirilmesi (EYDI)" projesiyle yapay zeka, siber güvenlik, kodlama ve dijital inovasyon başlıklarında verilen eğitimler, gençlere küresel ölçekte bir öğrenme ve deneyim imkanı sunuyor. Girişimcilik kültürünün erken yaşlarda kazandırılmasını amaçlayan TEKNOPARK, lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimleriyle de öne çıkıyor. Fikir geliştirme, problem çözme, prototipleme ve temel inovasyon kavramlarının aktarıldığı bu çalışmalar, TEKNOPARK yerleşkesine yapılan öğrenci ziyaretleri ve tanıtım programlarıyla destekleniyor. Gençler, firmaları, laboratuvarları ve AR-GE alanlarını yerinde görerek teknoloji üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Samsun TEKNOPARK, hayata geçirilen bu çok boyutlu eğitim modelleriyle hem bölgesel istihdam kapasitesini güçlendiriyor hem de geleceğin teknoloji profesyonelleri ve girişimcilerinin yetişmesine katkı sunan öncü merkezlerden biri olmayı sürdürüyor. - SAMSUN