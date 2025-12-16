Haberler

Samsun'da gençler teknolojiyle iş hayatına hazırlanıyor

Samsun'da gençler teknolojiyle iş hayatına hazırlanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun TEKNOPARK, genç yetenekleri teknoloji ve inovasyon ekosistemi ile buluşturarak, stajdan işbaşı eğitimine, girişimcilikten uluslararası projelere kadar çok yönlü programlar sunuyor. Mesleki eğitim iş birliğiyle öğrencilerin yeteneklerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Samsun TEKNOPARK, stajdan işbaşı eğitimine, girişimcilikten uluslararası projelere uzanan çok yönlü programlarıyla bölgenin istihdamına yön verirken genç yetenekleri teknoloji ve inovasyon ekosistemiyle buluşturuyor.

Nitelikli insan kaynağını geliştirmeyi ve gençlerin üretken alanlarda yer almasını hedefleyen Samsun TEKNOPARK, yürüttüğü eğitim ve uygulama programlarıyla dikkat çekiyor. Staj ve işbaşı eğitimlerinin yanı sıra girişimcilik çalışmaları ve uluslararası gençlik projeleriyle kapsamlı bir yetenek gelişim modeli sunuluyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü doğrultusunda mesleki ve teknik liselerle ortak çalışmalar yürütülüyor. Yazılım, bilişim, sağlık teknolojileri, makine ve laboratuvar teknolojileri gibi alanlarda gerçekleştirilen uygulamalı eğitimler sayesinde öğrenciler, gerçek iş süreçlerini deneyimleyerek sektöre daha donanımlı şekilde hazırlanıyor.

Samsun TEKNOPARK, uluslararası alanda da gençlere kapı aralıyor. Avrupa Birliği destekli Erasmus+ "Gençlerin Dijital İnovasyon İçin Güçlendirilmesi (EYDI)" projesiyle yapay zeka, siber güvenlik, kodlama ve dijital inovasyon başlıklarında verilen eğitimler, gençlere küresel ölçekte bir öğrenme ve deneyim imkanı sunuyor. Girişimcilik kültürünün erken yaşlarda kazandırılmasını amaçlayan TEKNOPARK, lise ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimleriyle de öne çıkıyor. Fikir geliştirme, problem çözme, prototipleme ve temel inovasyon kavramlarının aktarıldığı bu çalışmalar, TEKNOPARK yerleşkesine yapılan öğrenci ziyaretleri ve tanıtım programlarıyla destekleniyor. Gençler, firmaları, laboratuvarları ve AR-GE alanlarını yerinde görerek teknoloji üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı buluyor.

Samsun TEKNOPARK, hayata geçirilen bu çok boyutlu eğitim modelleriyle hem bölgesel istihdam kapasitesini güçlendiriyor hem de geleceğin teknoloji profesyonelleri ve girişimcilerinin yetişmesine katkı sunan öncü merkezlerden biri olmayı sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Gain Medya operasyonunun detayları ortaya çıktı! 1 milyar 76 milyonluk havale

Medya devine operasyonda çarpıcı detay! Milyonlarca liralık havale
ABD uyuşturucu taşıyan 3 tekneyi vurdu! Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti

Trump resmen savaş açtı! Uçanı kaçanı füzelerle vuruyor
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın

Ünlü fenomenin yaptığı rezilliğe bakın
Konut kredisinde faiz freni çekildi! İşte yeni ödeme tablosu

Evi olmayanı heyecanlandıran adım! Faizler düştü, işte ödeme tablosu
Asena doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti

Doğum gününde böyle coştu! Dansı ve tarzıyla dikkat çekti
Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu

Uğruna 1.5 kilo altın bozdurduğu araç tam bir hayal kırıklığı oldu
Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi

Dünyada bir ilk! Öldükten 80 yıl sonra kimliği tespit edildi
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Duran'ın pozisyonunda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular bu pozisyonda hemfikir oldu
Milyonlarca elektrik abonesini ilgilendiriyor! Bunu yaparsanız devlet desteği olmayacak

Limiti aşarsanız artık devlet destek vermeyecek
Meloni ve Mozambik Cumhurbaşkanı'nın boy farkı gündem oldu

Meloni, konuk liderden gözlerini bir an olsun alamadı
Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet

Dilencinin üzerinde çil çil altın çıktı! Miktarı küçük bir servet
Yerlikaya: Polislerin çalışma saatinde 4 gruplu 12/36 sistemine geçiyoruz

Polislerin beklediği müjde geldi! İşte yeni sistemin detayları
Beyazıt Öztürk, bambaşka bir formatla ekranlara geri dönüyor! Yeni programının adı da belli

Bambaşka bir formatla ekranlara dönüyor! Yeni programının adı da belli
Cezaevinde bulunan Mert Hakan Yandaş'a sürpriz ziyaret

Cezaevinde bulunan Mert Hakan'a sürpriz ziyaret
title