Samsun Salıpazarı'nda Fındık Hasadı Başladı

Salıpazarı ilçesindeki üreticiler, fındık hasadına başladı. İlçede 5 bin 800 üretici tarafından 14 bin dönümde fındık üretimi yapılıyor. 2023 yılında ise 10 bin ton fındık rekoltesi bekleniyor. Fındık alım fiyatları henüz açıklanmadığı için üreticiler fiyatları bekliyor.