Samsun Kuyumcular Odası: Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Nedeni Merkez Bankalarının Doları Tercih Etmesi

Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatlarının son dönemdeki yükselişine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özman, dünya genelinde merkez bankalarının dolar yerine altın rezervi yapmaya başladığını belirterek, "Dünyada çok ciddi bir altın talebi var" dedi.

Altının yükseliş nedenine değinen Özman, "Dünyada ABD dolarının rezerv para olmasından rahatsızlık duyan birçok Merkez Bankası var. Bu sadece gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de mevcut. Artık dünya ticaretinde ABD hegemonyasının ortadan kalkması, ABD'den bağımsız bir ticaretin olması arzu ediliyor. Bunun için de Merkez Bankaları rezervlerindeki dolarları altın ile değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

"Dünyada altına yoğun talep var"

Altının güvenli liman olarak görüldüğünü vurgulayan Özman, " Dünya, doları bitirmek için altına yönelmeye başladı. Ellerindeki dolarları azaltıp yerine altın takviyesi yapıyorlar. Dünya Merkez Bankaları bu alımlara başlayınca çok ciddi bir altın talebi oluştu. Bu talep de fiyatları yukarı çıkarıyor" diye konuştu.

ABD'nin faiz politikasına da dikkat çeken Özman, "ABD dolarını ayakta tutan şey, ABD Merkez Bankasının verdiği yüksek faizdir. Bu faiz, ABD'deki enflasyon, hayat pahalılığı ve istihdam durumuna göre şekilleniyor. Böylece ABD halkı fiyat pahalılığına maruz kalmadan daha rahat yaşayabiliyor, fiyat istikrarı korunmuş oluyor" dedi.

"Altının onsu 3 bin 700 doları geçti"

Güncel altın fiyatlarını da paylaşan Özman, "Altının dünya piyasalarında ons fiyatı 3 bin 700 doları geçti. Türkiye'de altın borsasında fiyat 5 bin 175 lira oldu. Gram altın ise 5 bin 185 liradan satışa çıkıyor. Şu anda fiyatlar yükseliş eğiliminde" diye konuştu. - SAMSUN