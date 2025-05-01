Samsun Kuyumcular Derneği Başkanı'ndan Sahte Altın Uyarısı

Samsun Çarşamba Kuyumcular Derneği Başkanı Cumhur Kaya, altın fiyatlarının artışıyla birlikte sahte altın dolandırıcılığının arttığını belirterek, hem vatandaşları hem de kuyumcuları uyardı.

Çarşamba Kuyumcular Derneği Başkanı Cumhur Kaya, geçtiğimiz günlerde Çarşamba ve Terme ilçelerinde yaşanan sahte altın dolandırıcılığı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, hem kuyumcuları hem de vatandaşları uyardı. Altının gram fiyatının 4 bin TL'yi geçmesinin dolandırıcıları harekete geçirdiğini ifade eden Kaya, "Neredeyse her gün bir vakanın haberi geliyor. Sadece Çarşamba'da değil, Samsun genelinde, Karadeniz sahilinde ve ülke çapında bu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Elimizden geldiğince önlemler almaya çalışıyoruz. Whatsapp ağımızda gelen istihbaratları değerlendiriyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Çarşamba ve Terme ilçelerinde sahte altın vakaları yaşandığını söyleyen Kaya, dolandırıcıların özellikle 'zincir' türü altınlarla sahtecilik yaptığını vurguladı. Sahte zincirleri kuyumculara gerçekmiş gibi satmaya çalışan kişilerin birçok kuyumcuyu mağdur ettiğini ifade eden Kaya, "Geçende en son olan hadisede dernek olarak ve kendim de bizzat uyarılarda bulunmuştum. Zincirle alakalı gelip sahte altın dolandırıcılığı yapmışlar. Sadece Çarşamba'da değil, Terme, Ünye ve Samsun'da olmuş ve bazı arkadaşlarımızın da mağdur olduğunu görüyoruz. İnşallah mağduriyetleri en kısa sürede giderilir. Ülke genelinde ve Çarşamba'da kuyumcu arkadaşlarımız da mutlaka dikkatli olsunlar" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara güvenilir ve derneğe bağlı kuyumculardan alışveriş yapmaları çağrısında bulunan Kaya, "Dernekleşmenin olmadığı yerlerde ayarsız, düşük ya da sorunlu ürünlerle karşılaşma ihtimali yüksektir. Biz Çarşamba Kuyumcular Derneği olarak yaklaşık 70 firmayı kapsıyoruz ve hepsinin raporlamasını yapıyoruz. Kuyumcular derneği Çarşamba'da vatandaşla kuyumcu esnafı arasında bir sigorta vazifesi görüyor. Vatandaşlarımız mağduriyet yaşarsa derneğe başvurabilir. Dernek olan yerlerde mağduriyetin yaşanacağını sanmıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kuyumcu esnafına da seslenen Kaya, profil olarak tanımadıkları kişilerin getirdiği ürünleri mutlaka raporlamaya göndermelerini ve şüpheli durumlarda dikkatli olmalarını istedi. - SAMSUN