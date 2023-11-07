Samsun, Kivi Üretiminde Ülke Genelinde 3. Sırada

Samsun'un 5 bin 20 dekar alanda 12 bin 977 ton kivi üretimiyle ülke genelinde 3. sırada yer aldığı bildirildi. İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kivi yetiştiriciliğinin fındığa alternatif olarak üreticilerin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'un 5 bin 20 dekar alanda 12 bin 977 ton kivi üretimiyle ülke genelinde 3. sırada yer aldığını bildirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çarşamba ilçesine bağlı Eğrikum Mahallesi'nde fidan desteği verilen ve 15 dekar alanda kivi yetiştiren Savaş Aydemir'e ait bahçede kivi hasat etkinliği düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sağlam, yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahip kivi yetiştiriciliğinde Karadeniz ve Marmara bölgelerinin öne çıktığına işaret etti.

Çarşamba bölgesi için fındığa alternatif olarak üretime başlanan kivi yetiştiriciliğinin kısa zamanda üreticilerin yüzünü güldürmeyi başardığını vurgulayan Sağlam, "Çarşamba Ovamızda her ne kadar fındık üretimi ağırlıklı olsa da alternatif ürün olarak kivi ve tıbbi aromatik bitki aronya gibi ürünler de üretiliyor. Fındık ile karşılaştırdığımızda getirisi yaklaşık bir buçuk kat daha fazla görünüyor." ifadesini kullandı.

Fındığın olmadığı yerde çiftçileri kiviye yönlendirdiklerini anlatan Sağlam, şöyle devam etti:

"Kivinin ülkemizde 42 bin dekar alanda 100 bin ton üretimi bulunmakta. İlimizde 5 bin 20 dekar alanda 12 bin 977 ton kivi üretimi gerçekleştirilmekte. Samsun, kivi üretimde ülkemizde yüzde 12,88 pay ile 3. sırada yer alıyor. Çarşamba ilçemiz ise ülkemizin en fazla kivi üretim alanına sahip ilçesi olarak kayıtlara geçiyor. Çarşamba ilçemiz, tek başına 12 bin 320 ton üretim ile ilimiz kivi üretiminin yüzde 95'ini gerçekleştirmektedir. İlçemizde, aynı yerde 600 dekar alanda Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük kivi bahçesi bulunmaktadır. Kilogram fiyatı 20-25 lira arasında değişen kivide bölgemizdeki en önemli ihtiyaç, soğuk hava deposudur. Sanayicilerimizden veya sektör içindeki çiftçilerimizden bu ihtiyacı karşılamak isteyen olursa yüzde 50 hibe desteği sağlayacağız."

Sağlam, "Kivi Yetiştiriciliğini Geliştirme Projesi" kapsamında Samsun Büyükşehir Belediyesi finansman desteğiyle 35 üreticiye Çarşamba, Salıpazarı ve 19 Mayıs ilçelerinde yeni kuracakları toplam 286 dekar alan için dekara 50 adet olmak üzere toplam 14 bin 300 fidan desteği sağlandığı kaydetti.

Programa Çarşamba Kaymakamı Şükrü Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Betül Bayraklı ile üreticiler katıldı.