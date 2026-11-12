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Samsun Havza'da 15 Kasım'daki kış lastiği zorunluluğu öncesi yoğunluk başladı

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Samsun Havza'da 15 Kasım'daki kış lastiği zorunluluğu öncesi yoğunluk başladı
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Samsun Havza'da ticari araçlarda 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastikçilerde yoğunluk başladı. Sürücüler değişimi erkene alırken, işletme çalışanı son günleri beklememeleri tavsiye etti.

Samsun'un Havza ilçesinde, ticari araçlarda 15 Kasım'da başlayacak zorunlu kış lastiği uygulaması öncesinde oto lastik işletmelerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Sürücüler, hem güvenli yolculuk yapmak hem de cezai yaptırımlarla karşılaşmamak için lastik değişimlerini erkenden yaptırıyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiğine olan talep artarken, Havza'daki oto lastik işletmelerinde de hareketlilik başladı. Özellikle ticari araç sahipleri, 15 Kasım'da yürürlüğe girecek zorunlu uygulama öncesinde lastik değişimlerini tamamlamak için oto lastikçilerinin yolunu tutuyor. Oto lastik işletmesi çalışanı Abdurrahman Teber, kış lastiği değişimleri nedeniyle iş yerlerinde yoğunluk yaşandığını belirterek sürücülere son günleri beklememeleri yönünde tavsiyede bulundu.

Kış lastiğinin yalnızca yasal bir zorunluluk olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Teber, can ve mal güvenliği açısından da büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Teber, "Havaların soğumasıyla birlikte kış lastiğine talep artmaya başladı. Özellikle 15 Kasım'da başlayacak zorunlu uygulama nedeniyle ticari araç sahipleri lastik değişimi için iş yerlerimize geliyor. Son günlere doğru yoğunluğun daha da artmasını bekliyoruz. Sürücülerimizin mağduriyet yaşamamaları için lastik değişimlerini erkenden yaptırmalarını öneriyoruz" dedi.

Kış lastiklerinin düşük sıcaklıklarda yol tutuşunu artırarak fren mesafesinin kısalmasına katkı sağladığını belirten Teber, sürücülerin lastik değişimi sırasında diş derinliği, hava basıncı ve lastiklerin genel durumunu da kontrol ettirmeleri gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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