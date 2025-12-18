Haberler

Samsun Büyükşehir Belediyesi GES projesinden 296 milyon 951 bin lira tasarruf sağladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin devreye aldığı Güneş Enerji Santrali ile 2024 Mart'tan bu yana 124 milyon kilowatt saat elektrik üretildi ve 296 milyon lira tasarruf elde edildi. Proje, çevresel kazanımları ile de dikkat çekiyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2024 yılı mart ayında devreye aldığı Samsun Güneş Enerji Santrali (GES) projesiyle 296 milyon 951 bin lira tasarruf sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, yenilenebilir enerji yatırımlarının stratejik bir öncelik haline getirildiği belirtildi.

Büyükşehir Belediyesinin yenilenebilir enerji yatırımlarındaki en güçlü projelerinden birinin Samsun Güneş Enerji Santrali olduğuna işaret edilen açıklamada, "Projenin devreye alınmasından bu yana 124 milyon 213 bin 277 kilowatt saat elektrik üretildi. 296 milyon 951 bin lira tasarruf sağlandı. Büyükşehir Belediyesinin çevreci vizyonuyla hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali performansıyla Türkiye'de örnek yenilenebilir enerji yatırımları arasında yerini aldı. Büyükşehir Belediyesinin kullandığı elektriğin yüzde 90'ı, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğünün ise kullandığı elektriğin yüzde 40'ı Samsun GES ile karşılandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun GES ile hem enerji maliyetlerini düşürürken hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakma hedefine katkıda bulunduklarını aktardı.

Samsun GES projesinin hizmete girdiği günden bu yana 77 bin ton karbon salınımını azalttığı ve 146 bini aşkın ağacın kesilmesini önlediğini vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"GES projesi hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir kazanım oldu. Hizmete girdiği Mart 2024'ten bu yana 124 milyon 213 bin 277 kilowatt saat elektrik üretti, 296 milyon 951 bin lira tasarruf sağladı. Bu rakamlar gösteriyor ki Samsun, güneş enerjisini doğru ve verimli kullanma noktasında Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak çevreye duyarlı bir kalkınma modeli, sürdürülebilir bir şehir vizyonu ve enerjide bağımsız bir Samsun hedefi ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İklim değişikliği ile mücadele kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin farkında olan bir anlayışla enerjide dışa bağımlılığı azaltan, belediye bütçesini güçlendiren ve çevreye nefes aldıran her projeye büyük önem veriyoruz. GES projesi de hem ekonomik hem de çevresel açıdan önemli bir kazanım. Yeşil enerji de daha güçlü bir Samsun diyerek çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA
