Samsun'daki Parkomatlar kaldırılıyor

SAMSUN (İHA) - Samsun'un ana arterlerinde bulunan Parkomat cihazları kaldırılıyor.

Samsun'da 2011 yılında devreye giren yol üzeri ücretli otopark uygulaması, 1 Şubat tarihi itibarıyla sona erdi. Şehrin ana arterlerindeki Parkomat cihazları, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile firma arasındaki sözleşmenin bitmesi ile kaldırılmaya başlandı. Sökülen Parkomat cihazları Samsun Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, piyasa değeri 4-5 bin euro olduğu öğrenilen Parkomat cihazlarının akıbeti hakkında açıklamalarda bulundu.

"Cihazlar artık belediyenin demirbaşıdır"

Kaldırılan cihazları teslim aldıklarını ifade eden İlhan Bayram, "Parkomat cihazları Çiftlik (İstiklal) Caddesi hariç her yerden sökülecek. Sökülen cihazlar, firmayla yaptığımız sözleşme gereği işin bitiminde sağlam bir şekilde Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilecek. Cihazları teslim almaya başladık. Bu cihazlar artık Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin demirbaşıdır. Cihazların akıbetiyle ilgili karar, Başkanımız Mustafa Demir'in değerlendirmesi sonrası verilecek" dedi.

"Çiftlik Caddesi hariç tüm Parkomat cihazları kaldırılacak"

İstiklal Caddesi üzerindeki cihazların belediyenin şirketi tarafından işletilmeye devam edeceğini belirten Bayram, şunları söyledi:

"Çiftlik Caddesi'nde duran Parkomatları belediyemizin Anakent şirketi işletiyor. Çiftlik Caddesi'nin altında ve üstünde 2 tane mekanik otopark projemiz var. Şu anda kamulaştırma da önemli oranda tamamlandı. Onları ihaleye hazırlıyoruz. 2 yeni otopark açılırsa Parkomatlara gerek kalmayabilir. Otoparklar bitirildikten sonra bunun kararı verilir." - SAMSUN