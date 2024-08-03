Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Vezirköprü İlçe Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya başkanlığında yapılan 'Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda çiftçilerin sorunları ve talepleri ele alındı.

Samsun'un Vezirköprü İlçe Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya başkanlığında yapılan 'Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda problemler ve talepler masaya yatırıldı.

Samsun ilçelerdeki ziraat odası başkanlarının katılımı ile Bafra Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, çiftçi ve üreticilerin yaşadığı sorunlar ele alındı. Samsun'da ve bölgede yaşanan gelişmeler ve sorunların masaya yatırıldığı toplantıda alınan kararlar rapor halinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne, oradan da ilgili kurumlara bildirilecek.

Toplantı sonrasında tavsiye niteliğinde bir takım kararlar alındı. Kurul tarafından alınan tavsiye kararları şu şekilde kamuoyu ile paylaşıldı:

"Fındık zararlısı kahverengi kokarca ile topyekun mücadele edilmelidir. Çiftçimiz sürekli bilgilendirilmelidir. Kokarcaya karşı salınan samuray arısı ve fenomen tuzaklar artırılmalı. Ayçiçek maliyet fiyatı odalarımız tarafından 17 lira olarak belirlenmiştir. İlgili kurumlar tarafından bir an önce taban fiyat açıklanmalıdır. Belirlenen taban fiyat en az 25 TL olmalıdır. 2024 yılında buğday ve arpa fiyatları girdi maliyetlerinin altında açıklanmıştır. Buğday çiftçisi önümüzdeki yıl ekim yapacaksa buğday çiftçisi desteklenmelidir. Çeltik fiyatları bir an önce açıklanmalıdır. Girdi maliyetleri hesaplandığında en az 35 TL olmalıdır. Sulama saati kullanan çiftçilerimiz büyük zorluklar çekmektedir. Sondaj kuyusu parsel değiştiğinde ceza ile karşılaşmaktadır. Yeni abonelik ve yeni masraflar istenmektedir. Çiftçimize kolaylık sağlanmalı, dilekçe ile yer değişikliği yapılabilmelidir. Çiftçi Bağkur'u yüksektir. Çiftçimize kolaylık sağlanmalı. Sulama kanalları sezon bittikten sonra temizlenmeli. Sulama kanallarının temiz olmaması sel baskınlarına sebep olmaktadır. Tütün, şeker pancarı, kivi, ceviz ve sebzeler tarım desteklemelerinden faydalanmalıdır. Fındıkta uygulanan alan bazlı destek ilk başladığı yıllara göre girdi maliyetlerinin çok altında kalmıştır. Alan bazlı destek miktarı biran önce revize edilmelidir. Tarımda kullanılan girdi maliyetleri çok yüksektir. Gübre, tohum, ilaç ve mazot fiyatları açıklanan enflasyon rakamlarının çok üstündedir. Tarım devam edecekse çiftçilerimiz desteklenmelidir. Mazot ve gübre destek miktarı günümüz şartlarına uygun hale getirilmelidir. Ülkemizde ve özellikle bölgemizde yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçimiz ürün alamamıştır. Sulama barajları, sulama kanalları ve sulama göletleri biran önce işler hale getirilmelidir. Proje halindeki baraj ve göletlerin biran önce tamamlanması gerekmektedir." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Arslan Kaya Vezirköprü Samsun Tarım Ekonomi Güncel Haberler

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

Dünya diken üstünde! ABD'nin nükleer enerjili uçak gemisi, İran kıyılarına sadece 10 kilometre uzaklıkta

 Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

Oğluna verdiği isimli tepki çeken Pelin Batu isyan etti: Ülkesini satanlardan vatanperverlik dersi alacak değiliz

 İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

İran: Haniye odasının dışından atılan kısa menzilli füze ile öldürüldü

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı

Eğlence mekanında kadın müşterilere darp! Bakan Yerlikaya sessiz kalmadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title