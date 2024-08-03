Samsun'da Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Samsun'un Vezirköprü İlçe Ziraat Odası Başkanı Arslan Kaya başkanlığında yapılan 'Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda problemler ve talepler masaya yatırıldı.

Samsun ilçelerdeki ziraat odası başkanlarının katılımı ile Bafra Ziraat Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, çiftçi ve üreticilerin yaşadığı sorunlar ele alındı. Samsun'da ve bölgede yaşanan gelişmeler ve sorunların masaya yatırıldığı toplantıda alınan kararlar rapor halinde Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne, oradan da ilgili kurumlara bildirilecek.

Toplantı sonrasında tavsiye niteliğinde bir takım kararlar alındı. Kurul tarafından alınan tavsiye kararları şu şekilde kamuoyu ile paylaşıldı:

"Fındık zararlısı kahverengi kokarca ile topyekun mücadele edilmelidir. Çiftçimiz sürekli bilgilendirilmelidir. Kokarcaya karşı salınan samuray arısı ve fenomen tuzaklar artırılmalı. Ayçiçek maliyet fiyatı odalarımız tarafından 17 lira olarak belirlenmiştir. İlgili kurumlar tarafından bir an önce taban fiyat açıklanmalıdır. Belirlenen taban fiyat en az 25 TL olmalıdır. 2024 yılında buğday ve arpa fiyatları girdi maliyetlerinin altında açıklanmıştır. Buğday çiftçisi önümüzdeki yıl ekim yapacaksa buğday çiftçisi desteklenmelidir. Çeltik fiyatları bir an önce açıklanmalıdır. Girdi maliyetleri hesaplandığında en az 35 TL olmalıdır. Sulama saati kullanan çiftçilerimiz büyük zorluklar çekmektedir. Sondaj kuyusu parsel değiştiğinde ceza ile karşılaşmaktadır. Yeni abonelik ve yeni masraflar istenmektedir. Çiftçimize kolaylık sağlanmalı, dilekçe ile yer değişikliği yapılabilmelidir. Çiftçi Bağkur'u yüksektir. Çiftçimize kolaylık sağlanmalı. Sulama kanalları sezon bittikten sonra temizlenmeli. Sulama kanallarının temiz olmaması sel baskınlarına sebep olmaktadır. Tütün, şeker pancarı, kivi, ceviz ve sebzeler tarım desteklemelerinden faydalanmalıdır. Fındıkta uygulanan alan bazlı destek ilk başladığı yıllara göre girdi maliyetlerinin çok altında kalmıştır. Alan bazlı destek miktarı biran önce revize edilmelidir. Tarımda kullanılan girdi maliyetleri çok yüksektir. Gübre, tohum, ilaç ve mazot fiyatları açıklanan enflasyon rakamlarının çok üstündedir. Tarım devam edecekse çiftçilerimiz desteklenmelidir. Mazot ve gübre destek miktarı günümüz şartlarına uygun hale getirilmelidir. Ülkemizde ve özellikle bölgemizde yaşanan kuraklık sebebiyle çiftçimiz ürün alamamıştır. Sulama barajları, sulama kanalları ve sulama göletleri biran önce işler hale getirilmelidir. Proje halindeki baraj ve göletlerin biran önce tamamlanması gerekmektedir." - SAMSUN