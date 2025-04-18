Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Motorlu Taşıt Sayısı 504 Bin 953

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı itibarıyla Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu taşıt sayısının 504 bin 953 olduğunu açıkladı.

TÜİK, illere göre motorlu kara taşıtları istatistiklerini paylaştı. Ülke genelinde Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5'ini otomobil, yüzde 36,1'ini motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Ayrıca Mart ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 58,2, kamyonette yüzde 50,7, otomobilde yüzde 38,1, kamyonda yüzde 19,6, traktörde yüzde 8,7 artarken otobüste yüzde 25,2, minibüste yüzde 21,3 ve özel amaçlı taşıtta yüzde 13 azaldı.

Samsun'da ise 504 bin 953 trafiğe kayıtlı motorlu taşıttan 243 bin 219'u otomobil, 12 bin 446 minibüs, bin 657'si otobüs, 86 bin 726'sı kamyonet, 11 bin 986'sı kamyon, 83 bin 964'ü motosiklet, bin 79'u özel amacı araç ve 63 bin 876'sı ise traktör olduğu ifade edildi. - SAMSUN