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Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıt Sayısı 496 Bine Ulaştı

Samsun'da Trafiğe Kayıtlı Motorlu Kara Taşıt Sayısı 496 Bine Ulaştı
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Samsun'da 2024 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 496 bin 984'e ulaştı. Türkiye genelinde trafiğe kaydedilen taşıt sayısı önceki yıla göre %13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 oldu.

Samsun'da 2024 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 496 bin 984 olarak açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de 2024 yılında 2 milyon 598 bin 816 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. 2024 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 13,5 artarak 2 milyon 598 bin 816 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,6 artarak 36 bin 657 adet oldu. Böylece Ocak-Aralık döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 2 milyon 562 bin 159 adet artış gerçekleşti.

Yarım milyona yaklaştı

Samsun'da 2024 sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 496 bin 984'e yükseldi. Samsun'daki trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının detayları şu şekilde: 238 bin 987 otomobil, 12 bin 439 minibüs, bin 660 otobüs, 85 bin 721 kamyonet, 11 bin 865 kamyon, 81 bin 704 motosiklet, bin 49 özel amaçlı taşıt ve 63 bin 559 traktör.

Öte yandan Samsun'da 322 römork ve 4 bin 980 adet de yarı römork olmak üzere 5 bin 302 adet motorsuz kara taşıtı bulunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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