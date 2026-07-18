Samsun'un trafik yükü artıyor: 1 yılda 37 bin 641 araç artışı

Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı, 2026 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla geçen yılın aynı ayına göre 37 bin 641 artarak 552 bin 701'e yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan 2026 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ne göre, Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre 3 bin 313, geçen yılın aynı ayına göre ise 37 bin 641 adet arttı. Böylece kentteki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 552 bin 701'e ulaştı. Samsun, Türkiye'deki toplam motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,6'sını oluşturdu.

Haziran sonu itibarıyla Samsun'da trafiğe kayıtlı 552 bin 701 aracın 267 bin 594'ünü otomobiller oluşturdu. Araçların 91 bin 75'i kamyonet, 100 bin 54'ü motosiklet, 65 bin 782'si traktör, 12 bin 618'i kamyon, 12 bin 492'si minibüs, 1 bin 756'sı otobüs ve 1 bin 330'u ise özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Haziran ayında Samsun'da toplam 15 bin 513 motorlu kara taşıtının devri yapıldı. Devir işlemlerinde ilk sırayı yüzde 60,7 ile otomobiller aldı. Otomobilleri yüzde 17,1 ile kamyonet, yüzde 11,2 ile motosiklet takip etti.

Geçen yılın aynı ayına göre en yüksek artış oranı yüzde 19,8 ile özel amaçlı taşıtlarda görüldü. Bunu yüzde 13,6 ile motosikletler ve yüzde 8,1 ile otomobiller izledi.

Türkiye genelinde ise Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 34 milyon 545 bin 132'ye ulaştı. Toplam araç sayısı bir önceki aya göre 184 bin 47, geçen yılın aynı ayına göre ise 2 milyon 178 bin 586 adet arttı.

Öte yandan ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 456 bin 50 otomobilin yüzde 41,8'i benzinli, yüzde 31,6'sı hibrit, yüzde 17,8'i elektrikli, yüzde 7,8'i ise dizel ve LPG yakıtlı araçlardan oluştu. Ayrıca aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,6'sı 1300 cc ve altı motor hacmine sahip araçlar olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı