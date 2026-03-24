Yakakent OSB'de gündem: Somon şenliği, tahsisler ve altyapı

Samsun'un Yakakent ilçesinde kurulması planlanan Su Ürünleri İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili Yönetim Kurulu Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında yapıldı. Karadeniz kıyısında su ürünleri işleme alanında önemli bir üretim ve ihracat merkezi olması hedeflenen Yakakent Su Ürünleri İşleme İhtisas OSB'ye ilişkin toplantıda çeşitli başlıklar ele alındı. Toplantıda, 9 Mayıs 2026 tarihinde Yakakent'te düzenlenmesi planlanan 1. Türk Somonu Hasat Şenliği'nin hazırlıkları görüşüldü. Ayrıca OSB'de ön tahsis yapılan firmaların yer talepleri, altyapı firmalarından alınan teklifler ve bölgenin genişleme alanına yönelik çalışmalar da değerlendirildi. - SAMSUN

