Samsun'da Ramazan Alışverişi Hız Kazandı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 11 ayın sultanı Ramazan dolayısıyla çarşı pazar hareketlendi.

11 aydır yolu gözlenen Ramazan ayı geldi çattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle çarşı pazara inemeyen Samsunlular Ramazan alışverişini son günlere bırakmıştı. Ramazan'a 1 gün kala çarşı ve pazarda hareketlilik yaşandı. Mübarek ay öncesi eksikliklerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, esnafın da yüzünü güldürdü.

Vatandaşlar ve esnaf, Ramazan ayının bereketiyle birlikte geldiğini dile getirirken bazı vatandaşlar gıda fiyatlarına Ramazan öncesi zam yapıldığından yakındı. Esnaf ise birkaç gündür hareketli olan çarşıda satışların Ramazan'dan 1 gün önce daha da arttığını ifade etti.

Samsunlular çarşı pazarda en çok hurma satışı yapan kuruyemişçiler, tavukçular, şarküteri ve gıda satan esnaf ile marketlerde yoğunluk oluşturdu. - SAMSUN