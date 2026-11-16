Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'da palamudun tanesi 50 liraya düştü, vatandaşlar ucuz balıkla sevindi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'da palamudun tanesi 50 liraya düştü, vatandaşlar ucuz balıkla sevindi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da geçen hafta tanesi 100 liradan satılan palamudun fiyatı 50 liraya kadar düştü. Fiyatın yarı yarıya düşmesi vatandaşları sevindirirken, 40 yıldır balıkçılık yapan bir balıkçı bu yıl palamudun hem bol hem ucuz olduğunu söyledi.

Samsun'da palamut fiyatı 50 liraya kadar düştü. Geçen hafta tanesi 100 liradan satılan palamudun fiyatının yarı yarıya düşmesi vatandaşları sevindirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi'nde 40 yıldır balıkçılık yapan 60 yaşındaki Mehmet Yurduseven, palamudun bu yıl hem bol hem de ucuz olduğunu söyledi. 40 yıllık balıkçı olduğunu belirten Yurduseven, "40 yıldır böyle bir ucuzluk ve bolluk görmedim. Geçen hafta palamudun tanesini 100 liradan satıyorduk, şimdi 50 liraya düştü. Palamut sanki geri döndü. Vatandaşlar bu sene bol bol palamut alsın, doyasıya balık yesin" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti13

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu taraflar için kötü bitti

Sarıgül soruşturmasında Ömer Sarıgül ek ifade için adliyede

Önce Emir, sonra Ömer! Sarıgül'e ikinci evlat şoku mu geliyor?
İnegöl’de korkutan yangın! Alevler 5 evi sardı, bir evin çökme anı kamerada

Dehşet gecesini yaşadılar! 1 evde başladı, 4 eve daha sıçradı
Kadın futbol maçında yumruklar konuştu, olay karakola taşındı!

Kadın futbol maçında yumruklar konuştu, olay karakola taşındı!
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
TÜİK açıkladı: Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,8 azaldı

8 yıl sonra bir ilk yaşandı! Tam yüzde 26,8 azaldı
Bursa'da 100 liralık kamp sandalyesi izdihamı! Vatandaşlar birbirine girdi

İndirimi duyunca AVM'yi bastılar! Hem de bakın hangi ürün için