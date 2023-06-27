Samsun'da Kurban Pazarında Hareketlilik Devam Ediyor

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kurulan kurban pazarında hareketlilik devam ediyor. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla il dışından gelen vatandaşların kurbanlık arayışları sürüyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar 5 bin ila 12 bin, büyükbaş hayvanlar ise 50 bin ila 110 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde kurulan kurban pazarında hareketlilik devam ediyor.

Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla il dışından gelen vatandaşların kurbanlık arayışları sürüyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar 5 bin ila 12 bin, büyükbaş hayvanlar ise 50 bin ila 110 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Yıllardır kurban pazarında satış yaptığını ifade eden Murat Akgül, "Kurban pazarı hareketlenmeye başladı. Geçen seneki yem fiyatları ile bu seneki yem fiyatları arasında fark var. Bu da kurban pazarına yansıyor. Yoğunluğun yarın da devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Besici Kerim Kuzu da her bütçeye göre küçükbaş hayvan satışlarının olduğunu belirterek, "Küçükbaş kurban satışlarımız güzel gidiyor. Vatandaş her bütçeye göre küçükbaş hayvan alabilir." ifadesini kullandı.