Bir yılda 6 kez kırmızı ışık ihlali yapanların ehliyeti iptal edilecek

"Bunu yapanın ehliyetini iptal edip göz doktoruna göndereceğiz"
Eurofighter savaş uçağı alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi

Eurofighter alımında kritik adım! Ankara'ya teklif geldi
Meclis kürsüsünde su içen milletvekili, 'Oruç' uyarısı yapanlara kızdı

Meclis kürsüsünde su içti, "oruç" uyarısı yapanları fırçaladı
TÜİK rakamları paylaştı! İşte Türkiye'de yaşlı nüfusu en fazla olan 3 ilimiz

İşte Türkiye'de yaşlı nüfusun en fazla olduğu 3 ilimiz

Samsun'da Konut Satışları Artış Gösterdi

Samsun'da Konut Satışları Artış Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK verilerine göre, 2025 Şubat ayında Samsun'da 2 bin 230 konut satışı gerçekleşti. 2025 Ocak-Şubat döneminde toplam konut satışı ise 4 bin 679 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2025 yılının Şubat ayında 2 bin 230 adet konut satıldı.

TÜİK, 2025 Ocak ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 112 bin 818 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 347 ile İstanbul, 10 bin 791 ile Ankara ve 6 bin 899 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 24 ile Ardahan, 70 ile Tunceli ve 73 ile Bayburt olarak gerçekleşti. Konut satışları ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29,1 oranında artarak 224 bin 991 olarak gerçekleşti.

Samsun'da konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre arttı

2024 yılında toplam 27 bin 608 adet konut satışının gerçekleştiği Samsun'da ise 2025 yılının Ocak ayında 2 bin 449 adet konut satılırken, Şubat ayında ise bu rakam 2 bin 230'a düştü.

Samsun'da konut satışı geçen yılın aynı dönemine göre bin 275 adet arttı. 2025 Ocak-Şubat aylarında toplam 4 bin 679 konut satıldı. 2024 Ocak'ta bin 640, Şubat'ta bin 764 konut olmak üzere toplam 3 bin 404 konut satılmıştı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Atatürk ile Öcalan'ı aynı cümlede kullandı, ortalık karıştı
img

Japonya Türk vatandaşlarına vize mi getiriyor?
img

Hasan Heybetli cezaevinde ölü bulundu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Tacize uğradım' diyen Ayşegül Selik'ten geri adım: Evden kaçmak için babama iftira attım

"Tacize uğradım" diyen Ayşegül'den geri adım: Babama iftira attım
Meclis üyesi Yusuf Özcan'ın kadına şiddet görüntüleri ortaya çıktı

Meclis üyesinin karşısındaki kadına yaptıklarına bakar mısınız?
İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor

İstanbul'u terk eden ünlü oyuncu, şimdilerde hortumla duş alıyor
İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı: Umre mevlidi

İbadeti şova çevirenlerin yeni icadı
Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için 150 bin TL ödediler

Çığlık atmak, yere sopayla vurmak için bakın ne kadar ödemişler
Akaryakıt fiyatlarına yarından itibaren yeni zam bekleniyor

Akaryakıt fiyatlarına kontak kapattıracak zam

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.