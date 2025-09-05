Samsun'da Kırtasiye Ürünlerine Denetim Yapıldı

Samsun Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesi kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim yapıldı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrenci ve velilerin kırtasiye alışverişleri hız kazandı. Evlerde okul hazırlıkları sürerken ürün güvenliğine yönelik denetimler de yoğunlaştırıldı.

Bugün yapılan denetimlerde Samsun İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu ve kurum personeli tarafından ildeki kırtasiyelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ürünlerin üzerinde etiket fiyatlarının bulunup bulunmadığı, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı ve etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi.

Denetimlere ayrıca Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ürün güvenliği denetim ekipleri de eşlik ederek CE işareti, ilgi üretici ve ithalatçı firmaya ait bilgilerin bulunup bulunmadığı ve teknik mevzuata uygunluğu ile ilgili denetimler gerçekleştirildi. - SAMSUN