Samsun'da İnsan Kaynakları Yönetiminde Yeni Dönem

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) arasında imzalanan protokolle, insan kaynakları yönetiminde performans odaklı yeni bir dönem başlıyor.

"İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Projesi" kapsamında imzalanan protokole, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ile OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle imza attı. Samsun TSO'nun koordinasyonunda, Bafra ve Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odalarının ortaklığıyla yürütülecek proje ile bölgedeki odaların kurumsal kapasitesi güçlendirilerek, insan kaynakları süreçlerinin performansa dayalı bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.

Yaklaşık 60 gün sürecek teknik destek kapsamında performans yönetim sistemi kurulacak, insan kaynakları departmanlarının işleyişi yeniden yapılandırılacak. Proje kapsamında ayrıca, Samsun merkezli kurulacak "İnsan Kaynakları Platformu" aracılığıyla eğitim ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek. Böylece bölgedeki KOBİ'lerin insan kaynakları kapasiteleri de dolaylı olarak desteklenecek.

"Daha stratejik ve kaliteli hizmet sunacağız"

İmza töreninde konuşan Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, "Bu proje ile odamızın insan kaynakları yapısını daha stratejik ve performansa dayalı hale getiriyoruz. Aynı zamanda bölgedeki diğer odalarla kurumsal kapasitemizi artırarak, üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmayı amaçlıyoruz. OKA ile iş birliğimiz, sadece odamıza değil, tüm bölgeye değer katacak" dedi.

"Bölgesel kalkınma için örnek model"

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ise protokolün TR83 Bölgesi'nin kalkınması açısından önemine dikkat çekerek, "İnsan kaynağının etkin yönetimi, bölgenin rekabet gücünü artırmada kritik rol oynuyor. Bu proje; teknik desteğin ötesinde, dijital dönüşüm, sürdürülebilir kalkınma ve bölgesel bilgi paylaşımı anlamında da örnek bir model olacak. Samsun TSO'nun vizyoner yaklaşımını desteklemekten memnuniyet duyuyoruz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN