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Samsun'da GEKİS eğitimi: Hayvancılıkta dijital takip güçleniyor

Samsun'da GEKİS eğitimi: Hayvancılıkta dijital takip güçleniyor
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Samsun'da Tarım ve Orman Müdürlüğü, büyükbaş hayvanların elektronik kimliklendirilmesini sağlayan GEKİS sistemi kapsamında personele kapsamlı bir eğitim programı düzenledi. Eğitimde, elektronik küpe uygulaması, veri giriş süreçleri ve hayvan hareketlerinin izlenmesi konuları ele alındı.

Samsun'da hayvancılıkta dijital dönüşümün önemli adımlarından biri olan Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) kapsamında personellere yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim, İl Müdürlüğü Zirai Karantina Toplantı Salonu'nda saat 10.00'da gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve büyükbaş hayvanların elektronik ortamda kimliklendirilmesini sağlayan GEKİS uygulamasının detaylarının aktarıldığı program, sahada görev yapan personele yönelik teknik bilgilendirmeleri kapsadı.

Eğitimde, ilçe müdürlüklerinde görevli personele sistemin kullanım esasları, elektronik küpelerin büyükbaş hayvanlara uygulanması, mobil ve web tabanlı uygulamalar üzerinden veri giriş süreçleri ile işletme kayıtlarının oluşturulması konularında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca kesimhaneler ile veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarında yürütülecek işlemler ve hayvan hareketlerinin kayıt altına alınmasına ilişkin uygulamalar da ele alındı.

Programda GEKİS'in, hayvan kayıtlarının doğruluğunu artırması, hayvan hareketlerinin anlık ve etkin biçimde izlenebilmesi ile bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı hızlı müdahale imkanı sunması açısından taşıdığı önem vurgulandı. Sistem sayesinde çip ile uzaktan okuma, dijital kimliklendirme ve veri doğruluğunun en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Eğitim programı karşılıklı bilgi alışverişiyle tamamlanırken, uygulamanın sahadaki etkinliğini artırmaya yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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