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Samsun'da Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi Projesi Başladı

Samsun'da Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi Projesi Başladı
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Samsun'da, elektrikli araç teknolojileri alanında nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla 'Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi Projesi' başlatıldı. Proje, OMÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile iş birliği içinde hayata geçirilecek ve 5 milyon TL hibe ile desteklenecek.

Samsun'da elektrikli araç teknolojileri alanında nitelikli iş gücü yetiştirilmesini sağlayacak 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) destekli "Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi Projesi" için imzalar atıldı.

OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar tarafından sözleşmesi imzalanan proje, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü başvuru sahipliğinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ortaklığında OKA SOGEP desteğiyle hayata geçirilecek.

Proje, OMÜ MTAL öğrencileri ve dezavantajlı gruplara önemli bir eğitim fırsatı sunarken, Samsun'un sanayi ve istihdam kapasitesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında, elektrikli araç teknolojileri alanında nitelikli iş gücü yetiştirilecek. Gençlerin istihdamı artırılacak, dezavantajlı bireylerin sosyal hayata katılımı desteklenecek. Kadınlara ve genç işsizlere yönelik özel kurslar düzenlenecek. Eğitimleri tamamlayan katılımcılar, kurs bitirme belgeleri ve Europass sertifika ekleri ile sektörde daha kolay iş bulma imkanına sahip olacak.

Toplam 6 milyon TL bütçeye sahip olan proje, yüzde 90 oranında desteklenerek, OKA tarafından 5 milyon TL hibe ile finanse edilecek. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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