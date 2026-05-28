Besicilerin kurbanda da mesaisi sürüyor

Samsun'daki canlı hayvan pazarlarında Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de hareketlilik devam etti. Besiciler bu yıl satışlardan memnun olduklarını belirtti.

Samsun'da besicilerin Kurban Bayramı mesaisi ikinci günde de devam ediyor. Canlı hayvan pazarlarında satışlarını sürdüren besiciler, bu yıl satışlardan memnun olduklarını ifade etti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Samsun'daki canlı hayvan pazarlarında hareketlilik devam etti. Ellerinde kalan kurbanlık hayvanları satmaya çalışan besiciler, bu yıl satışların iyi geçtiğini belirtti. Bayramın ikinci gününde de vatandaşların pazarlara gelerek kurbanlık aldığı görüldü.

Kurbanlık satıcısı Celal Payzi, satışların beklentilerini karşıladığını belirterek, "Bayramın ikinci gününde de satışlarımız devam ediyor. Zaten yerli malıdır. İhtiyacımız kadar sattık. Gerisini de bayramdan sonra adak olarak satıyoruz. Bu sene memnunuz, malımızı bitirdik. Yine bayramın ikinci gününde kurban satışımız sürüyor. Bu sene iyi geçti" dedi.

Bayramın ikinci gününde kurbanlık almaya gelen Mehmet Koç ise yoğunluğun ilk güne göre daha az olduğunu ifade ederek, "Bayramın ikinci günü rahatlık olur, sıkışıklık olmaz dedik. Ben her sene öyle yapıyorum. Bütün İslam aleminin kurbanını Allah kabul etsin" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
