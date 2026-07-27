Samsun'da avcılık geliri 5.8 milyon TL

Samsun'da avcılık kurs belgeleri ve avlanma pullarından toplam 5 milyon 880 bin TL gelir elde edildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü'nce bu yıl Samsun'da 20 avcılık kursu açıldı. Kurslara katılan avcı adaylarından 389'u kurs bitirme belgesi almaya hak kazandı. Avcılık kurs belgelerinden 749 bin 809 TL gelir elde edilerek devletin kasasına aktarıldı.

Öte yandan, 2025-2026 av döneminin ilk 6 ayına kadar 3 bin 777 adet avlanma pulu satıldı. Avlanma pullarından ise 5 milyon 131 bin TL gelir sağlandı. Böylece avcılık kurs belgeleri ve avlanma pullarından toplam 5 milyon 880 bin 809 TL kazanç elde edildi.

Samsun'da geçen yıl 4 bin 532 olan aktif avcı sayısı ise bu yılın ilk 6 ayında 629 kişi artarak 5 bin 161'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı