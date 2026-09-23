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Samsun'da 92 dekarda kesme çiçek üretimi yıllık 7 milyon adedi geçti

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Samsun'da 92 dekarda kesme çiçek üretimi yıllık 7 milyon adedi geçti
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Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Terme'deki kesme çiçek seralarını ziyaret etti. Kentte 92 dekarda yıllık 7 milyon adedin üzerinde kesme çiçek üretilirken, modern teknik ve pazarlamayla kapasitenin artırılması hedefleniyor.

Samsun'da 92 dekar alanda gerçekleştirilen kesme çiçek üretiminde yıllık 7 milyon adedin üzerinde ürün elde edilirken, sektörün üretim kapasitesinin ve katma değerinin artırılması hedefleniyor.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Terme'nin Sakarlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren kesme çiçek seralarını ziyaret ederek üreticilerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yılmaz, Nazike Taşpınar ve Mustafa Yiğit Öztürk'e ait seralarda incelemelerde bulundu.

İl genelinde yaklaşık 238 dekar alanda süs bitkileri üretimi yapılırken, bunun 92 dekarında kesme çiçek yetiştiriciliği gerçekleştiriliyor. Başta gül ve gerbera olmak üzere kasımpatı, lilyum, karanfil ve lisianthus gibi ürünlerin yetiştirildiği kentte, yıllık 7 milyon adedin üzerinde kesme çiçek üretiliyor.

İl Müdürü Kemal Yılmaz, sektörde hedefin yalnızca üretim alanlarını genişletmek olmadığını belirterek, modern üretim tekniklerinin yaygınlaştırılması, kaliteli ve standart üretimin artırılması ile pazarlama imkanlarının geliştirilmesine önem verdiklerini söyledi.

Terme'deki ziyarette üreticilerin sorunları ve sektörün geliştirilmesine yönelik çalışmalar da değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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