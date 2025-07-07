Samsun'da 2025 Fındık Rekoltesi Tahmin Çalışmaları Başladı

Samsun'da, 2025 yılı tahmini fındık rekoltesinin tespiti amacıyla çalışma yapılıyor.

Salıpazarı ilçesi Alanyaykın Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde gerçekleştirilen çalışmaya Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Niyazi Özdal, Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy ile teknik personel katıldı.

Sağlam, burada yaptığı açıklamada, Samsun genelinde 1 milyon 249 bin 679 dekar alanda yaklaşık 50 bin üreticinin fındık tarımı yaptığını söyledi.

Fındığın hem il hem de ülke ekonomisi için önemli bir geçim kaynağı olduğuna işaret eden Sağlam, "2025 yılı fındık rekolte tahmin çalışmaları, 26 Haziran itibarıyla Samsun'un 13 ilçesinde başladı. Önceden belirlenmiş 87 rekolte bahçesinde yaklaşık 450 dalda çotanak sayımı esasına göre veri toplanıyor. Rekolte tahmin çalışmaları il ve ilçe tarım ve orman müdürlükleri, ziraat odaları, ticaret borsaları, ticaret ve sanayi odaları, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü temsilcilerinin yer aldığı komisyonlarca yürütülüyor." dedi.

Çotanak sayımının fındık çeşitlerinin oransal yoğunluğuna göre sahil, orta ve yüksek kuşaklarda bulunan örnek bahçelerde yapıldığını belirten Sağlam, "2019'dan bu yana fındık başta olmak üzere pek çok üründe verim ve kalite kaybına yol açan istilacı zararlı kahverengi kokarca ile mücadele de aralıksız sürüyor. 2025 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında, cezbet-öldür tuzakları ve entegre mücadele prensipleri doğrultusunda çalışmalar devam ediyor. Üreticilerin özellikle temmuz ayının ilk haftalarında ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle mücadele etmeleri büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.