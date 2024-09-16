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Samsun'da 2024 Çeltik Hasadı İçin Hazırlıklar Tamamlandı

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde çeltik hasadı için sezon hazırlıkları tamamlanırken, çeltik kurutma tesisleri de faaliyete geçmeye hazır hale geldi. İl Tarım Müdürü ve ekipleri, 2021-2022 dönemi yatırım projeleri kapsamında tesisleri ziyaret etti.

Samsun'da, 2024 yılı çeltik hasadının başlaması ile birlikte çeltik kurutma tesislerinde sezon hazırlıkları tamamlandı.

Fındık hasadının hemen ardından bölgede çeltik hasadı için hareketlilik başladı. Samsun'un Çarşamba ilçesinde de çeltik hasadına peyderpey başlanmasıyla çeltik kurutma tesislerinde de sezon hazırlıkları tamamlanıyor.

Hasat öncesi Samsun İl Tarım Müdürü İbrahim Sağlam, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Orhan Şanlı ile İl Proje Yürütme Biriminden Ziraat Mühendisi Selçuk Türkmen tarafından, Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında 2021-2022 dönemi ekonomik yatırım projeleri kapsamında çeltik kurutma tesisi projesi yapan Çarşamba ilçesi Aşağıkavacık Mahallesi'nden yatırımcı Mehmet Karkucak'ın işletmesi ziyaret edildi. Tesis sahibi Karkucak, işletmenin günlük 200 ton kurutma kapasitesi olduğunu söyledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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