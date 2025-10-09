Samsun Çarşamba Havalimanı'nda Yılın İlk 9 Ayında 1.2 Milyon Yolcu Taşındı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın 9 aylık döneminde (ocak-eylül) toplam 1 milyon 187 bin 789 yolcu taşındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Eylül ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, eylül ayında iç hat yolcu trafiği 125 bin 428, dış hat yolcu trafiği ise 19 bin 233 oldu. Böylece ay boyunca toplam 144 bin 661 yolcuya hizmet verildi.

Eylül ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda bin 459, dış hatlarda 180 olmak üzere toplam bin 639'a ulaştı. Aynı dönemde yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise bin 438 ton olarak kayıtlara geçti.

Ocak-eylül döneminde ise havalimanında 12 bin 922 uçak iniş-kalkış yaparken, taşınan yük miktarı 11 bin 166 ton, yolcu trafiği ise 1 milyon 187 bin 789 kişi olarak gerçekleşti. - SAMSUN