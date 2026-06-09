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Samsun Çarşamba Havalimanında 5 ayda 700 bine yakın yolcuya hizmet

Samsun Çarşamba Havalimanında 5 ayda 700 bine yakın yolcuya hizmet
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda mayıs ayında 135 bin 281, yılın ilk 5 ayında ise toplam 648 bin 290 yolcuya hizmet verildi. Uçak trafiği 5 bin 978, yük trafiği ise 5 bin 530 ton olarak kaydedildi.

Samsun Çarşamba Havalimanında 5 ayda 648 bin 290 yolcuya hizmet verildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Samsun Çarşamba Havalimanının 2026 yılı mayıs ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Samsun Çarşamba Havalimanında mayıs ayında, iç hat yolcu trafiği 121 bin 359, dış hat yolcu trafiği 13 bin 922 oldu. Böylece mayısta toplam 135 bin 281 yolcuya hizmet verildi.

Mayıs ayında Samsun Çarşamba Havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda bin 72, dış hatlarda 105 olmak üzere toplamda bin 177'ye ulaştı. Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise mayıs ayında bin 190 ton olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan 5 aylık (ocak-mayıs) dönemde ise Samsun Çarşamba Havalimanında yolcu trafiği 648 bin 290, uçak trafiği 5 bin 978, yük trafiği ise 5 bin 530 ton olarak kayıtlara geçti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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