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Samsun Çarşamba'da Kiralık Daire Fiyatları Cep Yakıyor

Samsun Çarşamba'da Kiralık Daire Fiyatları Cep Yakıyor
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde kiralık daire fiyatları, 6 bin TL'den başlayıp 24 bin TL'ye kadar yükselerek vatandaşların bütçesini zorlamakta. Artan fiyatlar karşısında hem ilçe halkı hem de üniversite öğrencileri sıkıntı yaşıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kiralık daire fiyatları, vatandaşların cebini yakıyor. Dairelerin aylık kiraları 6 bin TL'den başlayıp 24 bin TL ye kadar yükseliyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kiralık daire fiyatlarındaki artış, vatandaşların bütçesini zorluyor. Özellikle son dönemlerde yaşanan yükselişle birlikte, daire kiraları 6 bin TL'den başlayarak 24 bin TL'ye kadar çıkmış durumda. Kiralık ev ilanları için internet sitelerinden arama yapan vatandaşlar, karşılaştıkları rakamlar karşısında şaşkınlık yaşıyor. Yayınlanan ilanlara göre, kiralık ev fiyatlarının alt sınırı 6 bin TL iken, bazı dairelerde bu rakam 24 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Kiralık daire fiyatlarında yaşanan artışlar, hem ilçe halkını hem de üniversite öğrencilerini zora sokuyor. Dudak uçuklatan fahiş kira fiyatları karşısında vatandaşlar "Bu kadarı da fazla" diyerek ev sahiplerine fırsatçılık yaptıkları için tepki gösterirken, ev sahipleri ise kiraların yükselmesinin nedeni olarak ekonomik sebepleri gösteriyor.

İlçede özellikle merkezde kiralık ev bulmak her geçen gün zorlaşırken, yüksek kira bedelleri ev arayanları kara kara düşündürüyor. Çarşamba halkı, bu duruma karşı yetkililerden çözüm beklerken, ilçede kiralık evler için denetimlerin sıkılaştırılması gerektiğini savunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yerel Haberler Kiralık Daire Çarşamba Ekonomi samsun Emlak Yaşam

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