Samsun 2023 Yılında 490 Bin Turisti Ağırladı

Karadeniz'in incisi Samsun'da yılın ilk 9 ayında (Ocak-Eylül) 35 bin 464'ü yabancı, 455 bin 191'i yerli olmak üzere toplam 490 bin 655 turist konakladı.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) verilerine göre Samsun'da yılın ilk 9 ayında en az 1 gece konaklayan turist sayısı 490 bin 655 olarak açıklandı. Samsun'da konaklayan turistlerden 35 bin 464'ü yabancı olurken Samsun'a en çok Alman turistler rağbet gösterdi.

Yılın ilk 9 ayında Samsun'da 3 bin 985 Alman, 3 bin 393 Rus, 2 bin 628 Iraklı, 2 bin 614 Gürcü, 2 bin 549 Suudi, bin 982 Özbek, bin 701 İranlı, bin 446 Çinli, bin 352 Azerbaycanlı ve 867 Güney Koreli turist en az 2 gecesini şehirdeki tesislerde konaklayarak geçirdi. Ayrıca Samsun'da yabancı ve yerli turistlerin en fazla konakladığı aylar temmuz ve ağustos olarak dikkat çekti.

Bu süre zarfında ajansın sosyal medya iletişim çalışmaları kapsamında Samsun ile ilgili paylaşımları toplam 5,4 milyon gösterim elde etti. 38 ülkede gerçekleştirilen dijital afiş kampanyaları ile toplam 19,7 milyon gösterim gerçekleştirildi ve bu kampanyalar kapsamında Samsun'u tanıtan web sitesine ziyaretçilerin gelmesi sağlandı. - SAMSUN