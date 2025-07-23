Salihli Tarım Müdürlüğü'nden Zeytin Üreticilerine Uyarı

Manisa'nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerini "Zeytin Kabuklu Biti" zararlısına karşı uyardı.

Özellikle Domat, Edremit ve Eşek Zeytini gibi yeşil sofralık çeşitlerde zarar meydana getiren bu zararlının, üreticiler arasında "benek" olarak da bilindiği belirtildi. Müdürlük, mücadele zamanının geldiğine dikkat çekerek üreticilerin ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanarak zararlıya karşı önlem almaları gerektiğini vurguladı.

Zeytin Kabuklu Biti'nin ürün kalitesini ve verimi ciddi şekilde etkileyebileceğine dikkat çeken Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zamanında yapılacak mücadele ile bu zararın önlenebileceğini ifade etti. - MANİSA