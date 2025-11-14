Haberler

Salihli Tarım Müdürlüğü'nden Zeytin Üreticilerine Dal Kanseri Uyarısı

Güncelleme:
Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin hasadını tamamlayan üreticilere zeytin dal kanseri hastalığına karşı bahçelerini kontrol etmelerini ve ilaçlama yapmalarını tavsiye etti.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü zeytin hasadını tamamlayan üreticilere zeytinde dal kanserine karşı kontrollerini yapmaları uyarısında bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin hasadını tamamlayan üreticilere önemli bir hatırlatma yaptı. Açıklamada, zeytin bahçelerinde görülebilen Zeytin Dal Kanseri hastalığına karşı üreticilerin bahçelerini kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla üreticilere %2'lik bordo bulamacı ile ilaçlama yapmaları yönünde tavsiyede bulundu. Müdürlük, ilaçlamanın özellikle hasat sonrası dönemde yapılmasının, enfeksiyon riskini azaltmada etkili olduğunu belirtti.

Zeytin Dal Kanseri'nin, ağaçlarda verim kaybına yol açtığı, ilerleyen dönemlerde ise dalların tamamen kurumasına neden olabildiği ifade edildi. Tarım Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bahçelerde şüpheli yara, kabuk çatlağı veya tümsek oluşumlarını gözden geçirmelerini ve gerekli koruyucu uygulamaları aksatmamalarını istedi.

Müdürlük, üreticilerin detaylı bilgi ve destek için Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne başvurabileceğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
