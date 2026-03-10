Manisa'da meyve ağaçlarına ateş yanıklığı uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, yumuşak çekirdekli meyve üreticilerini önemli bir hastalık konusunda uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ayva, elma ve armut gibi meyvelerde gözlerin kabarmaya başladığı, ancak yeşil uçların henüz tam olarak çıkmadığı bu dönemde ateş yanıklığı hastalığı riskine karşı önlem alınmasının kritik olduğu vurgulandı.

Yetkililer, hastalığın önüne geçmek ve ürün kayıplarını önlemek için yüzde 1,5'lik bordo bulamacının uygulanmasının tavsiye edildiğini belirtti. Bordo bulamacının kullanımının, meyve ağaçlarında hem göz sağlığını koruduğu hem de ilerleyen dönemde oluşabilecek verim kayıplarını önlediği ifade edildi.

Salihli Tarım Müdürlüğü, üreticilerin bu dönemde hastalık riskine karşı düzenli olarak kontroller yapmasını ve gerekli önlemleri zamanında uygulamasını önerdi. Müdürlük ayrıca uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri konusunda da uyarılarda bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı