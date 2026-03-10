Haberler

Manisa'da meyve ağaçlarına ateş yanıklığı uyarısı

Manisa'da meyve ağaçlarına ateş yanıklığı uyarısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Salihli'deki Tarım ve Orman Müdürlüğü, yumuşak çekirdekli meyve üreticilerini ateş yanıklığı hastalığına karşı uyararak, bordo bulamacı kullanmalarını önerdi.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, yumuşak çekirdekli meyve üreticilerini önemli bir hastalık konusunda uyardı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, ayva, elma ve armut gibi meyvelerde gözlerin kabarmaya başladığı, ancak yeşil uçların henüz tam olarak çıkmadığı bu dönemde ateş yanıklığı hastalığı riskine karşı önlem alınmasının kritik olduğu vurgulandı.

Yetkililer, hastalığın önüne geçmek ve ürün kayıplarını önlemek için yüzde 1,5'lik bordo bulamacının uygulanmasının tavsiye edildiğini belirtti. Bordo bulamacının kullanımının, meyve ağaçlarında hem göz sağlığını koruduğu hem de ilerleyen dönemde oluşabilecek verim kayıplarını önlediği ifade edildi.

Salihli Tarım Müdürlüğü, üreticilerin bu dönemde hastalık riskine karşı düzenli olarak kontroller yapmasını ve gerekli önlemleri zamanında uygulamasını önerdi. Müdürlük ayrıca uygulama sırasında dikkat edilmesi gereken güvenlik önlemleri konusunda da uyarılarda bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile konuşabilirim

Günlerdir esip gürleyen Trump'tan geri adım niteliğinde sözler
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi

İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı

Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
Trump'ın resti işe yaradı! Avrupa ülkesi ikinci gemiyi de yolluyor

Trump'ın tarihi resti işe yaradı! 2. gemi de yola çıkıyor
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Tarihte daha önce böylesi görülmedi!
Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı

Savaş sürerken Çin beklenen adımı attı
Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp

Türkiye'nin en büyük altın merkezinde soygun! Milyonlarca lira kayıp