Haberler

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Demir oldu

Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda yeni başkan Demir oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde gerçekleştirilen Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulu'nda, Emre Demir yeni başkan olarak seçildi. 988 üyesi bulunan odada yapılan seçimlerde Demir, kullanılan 773 oydan 358'ini alarak başkanlık koltuğuna oturdu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 adayın yarıştığı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Olağan Genel Kurulunda yeni başkan Emre Demir oldu.

988 üyesi bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odası 6. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Hasan Geriter'in yaptığı kongrede başkanlık için mevcut başkan Murat Makasçı ile Emre Demir ve Yıldırım Yılmaz yarıştı. Gündem maddelerinin tek tek görüşülüp karara bağlanmasının ardından gidilen seçimlerde kullanılan 773 oyun 358'ini alan Emre Demir, Salihli Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yeni başkanı seçildi. 7 oyun geçersiz sayıldığı seçimde Murat Makasçı 283, Yıldırım Yılmaz ise 125 oy aldı.

Yeni başkan Demir, başta ailesi olmak üzere emeği geçen tüm herkese teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Tarihinde ilk kez amatöre düşen Denizlispor'a burada da rahat yok

Eyvah! Amatöre kadar düşen tarihi kulübe burada da rahat yok
Kupada muhteşem son! Gençlerbirliği, 89. dakikada tek attı

Kupada muhteşem son! 89. dakikada gelen golle 3 puan
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü

Yolda kalan kadın için yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın canlı yayında duyurdu: Fenerbahçe'den satın aldık

Müjdeyi canlı yayında verdi: Fenerbahçe'den satın aldık
PFDK'ya sevk edilen Mario Lemina'dan açıklama: Fenerbahçe'ye küfür etmedim

Galatasaraylı yıldız isyan etti: Fenerbahçe'ye küfür etmedim