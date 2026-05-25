Salihli'de zeytinde halkalı leke uyarısı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin üreticilerini halkalı leke hastalığına karşı uyardı. İlçe genelinde sahada denetimlerini sürdüren ekipler, bazı mahallelerde hastalığın görüldüğünü belirterek üreticilere ilaçlama çağrısında bulundu.

Bitki sağlığı çalışmaları kapsamında arazide periyodik kontroller gerçekleştiren ekipler, Salihli'ye bağlı Poyraz, Gökeyüp, Kemer, Kurttutan ve Bozdağ mahallelerindeki zeytin bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Yapılan kontroller sonucunda zeytin halkalı leke hastalığının tespit edildiğini açıklayan ekipler, üreticilerin vakit kaybetmeden ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle mücadele etmeleri gerektiğini duyurdu.

Öte yandan yetkililer, ova kesimindeki zeytin ağaçlarının çiçek döneminde olduğunu hatırlatarak, çiçekte bulunan bahçelerde ilaçlama yapılmaması konusunda üreticilere önemli uyarıda bulundu.

Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin hem ürün kaybı yaşamamaları hem de sağlıklı üretim yapılabilmesi için bahçelerini düzenli kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı