Salihli'de Üzüm Üreticilerine Bağ Salkım Güvesi Uyarısı

Salihli'de Üzüm Üreticilerine Bağ Salkım Güvesi Uyarısı
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Manisa'nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üzüm üreticilerini bağ salkım güvesinin 3. nesil yumurta dönemi hakkında uyararak ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları gerektiğini bildirdi.

Manisa'nın Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgenin en önemli ihracat ürünü olan üzüm üreticilerine önemli bir uyarıda bulundu.

Müdürlük, bağ salkım güvesinin 3. nesil yumurta dönemine karşı, üreticilerin ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları gerektiği bildirildi.

"Bağcılarımızın Dikkatine!" şeklinde yapılan uyarıda "Bağ salkım güvesi 3. nesil çıkışları devam ettiğinden üreticilerimizin salkım güvesine ruhsatlı bir bitki koruma ürünü ile bağlarını ilaçlaması gerekmektedir. İlaçlama ile hasat arasındaki geçmesi gereken süreye dikkat ediniz" denildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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